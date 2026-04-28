Pesquisa Quaest: Cleitinho Lidera Intenções de Voto para Governo de Minas Gerais

Levantamento Quaest aponta Cleitinho como favorito em diversos cenários, com destaque para sua força entre eleitores de direita e alta taxa de indecisão no eleitorado mineiro.

A corrida para o governo de Minas Gerais apresenta um cenário dinâmico e em constante mudança, conforme revelado por recente pesquisa Quaest realizada entre 22 e 26 de abril, abrangendo 1.482 eleitores.

O levantamento aponta para Cleitinho como o principal nome, liderando consistentemente em diversos cenários de disputa, tanto no primeiro quanto no segundo turno. A pesquisa detalha as intenções de voto em diferentes configurações, considerando a possível ausência de candidatos chave como Kalil e Pacheco, além de avaliar o impacto da candidatura de Cleitinho. Cleitinho demonstra força em todas as camadas do eleitorado, superando a preferência entre homens e mulheres, diferentes faixas etárias, níveis de escolaridade, e grupos religiosos.

Sua liderança é particularmente notável entre eleitores que se identificam com o bolsonarismo (47%) e com a direita não bolsonarista (51%). Embora sua popularidade seja menor entre eleitores de Lula (17%) e da esquerda não lulista (18%), ele ainda consegue atrair uma parcela significativa desses grupos. Em um cenário de segundo turno, Cleitinho se destaca com 48% das intenções de voto, superando Kalil, que alcança 26%.

A pesquisa também explora cenários hipotéticos sem a presença de Kalil ou Pacheco, revelando a capacidade de Cleitinho de manter a liderança, embora com variações nas porcentagens. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou menos, com um nível de confiança de 95%. Além da análise das intenções de voto, a pesquisa Quaest investiga a estabilidade da escolha do eleitorado.

Um total de 38% dos entrevistados afirmam ter uma decisão de voto definitiva, enquanto 60% indicam que podem mudar de opinião dependendo de novos acontecimentos. Essa alta taxa de indecisão sugere que a campanha eleitoral ainda pode apresentar reviravoltas significativas. A pesquisa espontânea, que não apresenta os nomes dos pré-candidatos, também confirma a liderança de Cleitinho, embora com uma porcentagem menor (7%), seguido por Pacheco (3%) e Simões (2%). Os demais pré-candidatos não atingem 1% das menções.

A Quaest também coletou dados sobre a percepção dos eleitores em relação a outros temas relevantes, como a guerra entre EUA e Israel com o Irã, o uso de inteligência artificial e o desempenho de empresas como a CNOOC, Ford, Netflix e a atuação da Polícia Federal em investigações de contrabando. A pesquisa também aborda a recente abertura dos spreads no crédito, indicando que não representa um risco sistêmico, mas sim um movimento técnico relacionado ao fluxo e ao fim de suporte da MP 1.303





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