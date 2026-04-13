Pesquisa Paraná Pesquisas: Moro lidera corrida para o governo do Paraná com folga

Levantamento mostra Sergio Moro como favorito para o governo do Paraná, com potencial para vitória no primeiro turno. Alvaro Dias e Deltan Dallagnol também se destacam na disputa pelo Senado.

Um novo levantamento divulgado nesta segunda-feira, 13 de maio, pelo instituto Paraná Pesquisas, revela um cenário político promissor para o senador Sergio Moro (PL) no Paraná. A pesquisa indica que Moro lidera com folga as intenções de voto para o governo do estado, em todos os cenários testados, e demonstra potencial para ser eleito já no primeiro turno. Este resultado coloca Moro em uma posição de destaque na corrida eleitoral, impulsionado, em parte, pela alta aprovação do atual governador Ratinho Junior (PSD).

Apesar da popularidade de Ratinho Junior, que alcança impressionantes 83,8% de aprovação, conforme o mesmo levantamento, a pesquisa aponta que essa aprovação não tem sido totalmente transferida para seu indicado, o ex-secretário das Cidades, Guto Silva (PSD). A pesquisa demonstra a força do eleitorado paranaense e suas preferências, fornecendo um panorama importante para a análise das próximas eleições estaduais.

A pesquisa também analisou diferentes cenários para a disputa pelo governo estadual, com Sergio Moro se destacando em todas as simulações. No primeiro cenário, Moro aparece com 46% das intenções de voto, seguido por Rafael Greca (MDB) com 19,7% e Requião Filho (PDT) com 17,7%. Guto Silva, o candidato apoiado por Ratinho Junior, aparece com 3,6%. Em um segundo cenário, Moro amplia sua vantagem, atingindo 52,5% das intenções de voto, enquanto Requião Filho figura com 22,9%. Os demais candidatos apresentam percentuais menores. Um terceiro cenário mostra Moro com 50,9%, Requião Filho com 22% e Alexandre Curi (Republicanos) com 11,7%. O quarto cenário apresenta Moro com 46,8%, Rafael Greca com 21,4% e Requião Filho com 18%. Estes resultados sugerem uma consolidação da preferência dos eleitores por Moro, indicando uma forte probabilidade de vitória, caso as eleições fossem hoje.

Além da disputa pelo governo estadual, a pesquisa também avaliou a corrida pelas duas vagas ao Senado. Em todos os cenários, o ex-senador Alvaro Dias (MDB) aparece como um dos favoritos, demonstrando uma forte presença no eleitorado paranaense. A pesquisa revela a continuidade da influência do lavajatismo no Paraná, com o ex-procurador Deltan Dallagnol (Novo) aparecendo em posições de destaque. No primeiro cenário para o Senado, Alvaro Dias lidera com 44,5% das intenções de voto, seguido por Deltan Dallagnol com 28,2% e Alexandre Curi com 22,9%. Em um segundo cenário, sem Alvaro Dias, Dallagnol assume a liderança com 30,1%, seguido por Alexandre Curi com 29,3%. Um terceiro cenário, com Alvaro Dias de volta, mostra-o liderando com 48%, seguido por Dallagnol com 30,3%. A pesquisa confirma a relevância de figuras políticas experientes e a persistência de temas relacionados à Lava Jato no cenário eleitoral paranaense.

A pesquisa foi realizada com 1.500 entrevistas entre os dias 10 e 12 de abril, com margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o código PR-06559/2026, garantindo a sua legalidade e transparência.





cartacapital / 🏆 10. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sergio Moro Eleições Paraná Ratinho Junior Alvaro Dias Deltan Dallagnol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Caiado segue mais perto de Daciolo que de Lula e Flávio nas pesquisasPara o presidente do PSD, Gilberto Kassab, estará 'ótimo' se o ex-governador de Goiás tiver 15% dos votos

Read more »

Lula e Flávio Bolsonaro em empate técnico em pesquisa DatafolhaPesquisa Datafolha indica empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro em cenário de segundo turno. Flávio ultrapassa Lula numericamente pela primeira vez, mas a margem de erro mantém o empate. A pesquisa também avaliou outros cenários com Zema e Caiado.

Read more »

Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente em pesquisa DatafolhaPesquisa Datafolha indica empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro em possível segundo turno. Flávio ultrapassa Lula numericamente pela primeira vez, mas a margem de erro mantém o empate. A pesquisa também avaliou outros cenários com outros candidatos.

Read more »

Avanço de Flávio Bolsonaro em pesquisa Datafolha preocupa aliados de LulaPesquisa Datafolha revela avanço de Flávio Bolsonaro, com 46% das intenções de voto em um cenário de segundo turno contra 45% de Lula. Aliados de Lula minimizam, mas reconhecem o desafio, enquanto a campanha planeja estratégias. O escândalo do banco Master pode ter impactado mais o governo.

Read more »

Pesquisas eleitorais: após novo Datafolha, como fica a disputa Lula x FlávioLevantamento mais recente reforça empate técnico no segundo turno e expõe alta rejeição dos dois principais polos da eleição

Read more »

Paraná: Aprovação de Ratinho Jr. não se traduz em apoio ao governo nas eleiçõesPesquisa revela paradoxo político no Paraná. Apesar da alta aprovação do governador Ratinho Jr., Sergio Moro lidera as intenções de voto para o governo estadual em todos os cenários, com chances de vitória no primeiro turno. A pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas mostra a força da oposição e a esperança do governo na transferência de votos.

Read more »