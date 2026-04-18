Pesquisa Paraná Pesquisas: Flávio Bolsonaro Lidera em São Paulo em Cenário de Segundo Turno contra Lula

Levantamento aponta vantagem do senador Flávio Bolsonaro (PL) sobre o presidente Lula (PT) em São Paulo em um eventual segundo turno, com ambos concentrando intenções de voto em um primeiro turno polarizado. Pesquisa também detalha aprovação do governo federal no estado.

Uma pesquisa divulgada neste sábado, 18 de maio, pelo instituto Paraná Pesquisas, revela um cenário de potencial vantagem para o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em um hipotético segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estado de São Paulo . O levantamento indica que o filho mais velho de Jair Bolsonaro detém 48,1% das intenções de voto entre os paulistas, enquanto Lula figura com 40,3%.

A pesquisa também aponta que 7,2% dos eleitores declararam intenção de votar em branco ou anular seu voto, e 4,3% não souberam ou não opinaram. O desempenho de Lula em São Paulo em 2022 foi crucial para sua vitória nas eleições presidenciais. Apesar de ter sido derrotado no estado por uma margem de aproximadamente 3 milhões de votos, essa diferença foi consideravelmente menor em comparação com 2018, quando Fernando Haddad perdeu para Bolsonaro por mais de 8 milhões de votos. Consciente da atual inclinação do eleitorado paulista em favor de Flávio Bolsonaro, o presidente Lula tem buscado estratégias para reverter esse quadro. Uma delas é a escalada de Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda, para confrontar o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e fortalecer a base do Partido dos Trabalhadores no estado, visando replicar o bom desempenho de 2022. A redução dessa margem de derrota em São Paulo é vista como um movimento estratégico fundamental para que Lula consolide sua candidatura a um quarto mandato presidencial. Os dados da pesquisa de abril capturados pelo Paraná Pesquisas, embora ainda mostrem uma liderança de Flávio Bolsonaro, indicam uma possível trajetória favorável a Lula quando comparados com resultados anteriores. Em fevereiro, Flávio Bolsonaro registrava 49,1% das intenções de voto, e Lula, 38,2%. A variação percentual dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais sugere que o cenário ainda é volátil. No cenário de primeiro turno, a pesquisa aponta que as intenções de voto em São Paulo permanecem concentradas nos dois principais candidatos, Flávio Bolsonaro e Lula, com 39,3% e 36,0% respectivamente. Outros nomes mencionados, como os dos ex-governadores Ronaldo Caiado (União Brasil) e Romeu Zema (Novo), não conseguem ultrapassar a marca de 3% das intenções de voto, evidenciando a polarização. Adicionalmente, a pesquisa avaliou a aprovação do governo Lula 3 entre os paulistas. Segundo o levantamento, 54,4% dos eleitores desaprovam a gestão federal, enquanto 42,6% a aprovam. Os 3,1% restantes não souberam responder. Essa taxa de desaprovação, embora expressiva, permaneceu estável em relação a fevereiro e tem apresentado uma tendência de melhora quando comparada a períodos anteriores, como em maio de 2025, quando a reprovação atingia 63,1%. A metodologia do Paraná Pesquisas envolveu a entrevista de 1.600 eleitores em 80 municípios paulistas, entre os dias 11 e 14 de abril. A margem de erro da pesquisa é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, o que significa que os resultados devem ser interpretados com essa margem de flutuação





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