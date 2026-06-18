Pesquisa no Acre mostra Flávio Bolsonaro com 51% das intenções e Lula com 62% de rejeição

Levantamento do Real Time Big Data aponta liderança do senador sobre o presidente no estado e chance de vitória no primeiro turno; rejeição a Lula atinge 62% entre os eleitores acreanos.
O estado do Acre apresenta um cenário eleitoral desfavorável ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo pesquisa Real Time Big Data. O levantamento aponta que 62% dos eleitores acreanos rejeitam o presidente, o que se reflete nas intenções de voto para a disputa presidencial.
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera a corrida no estado com 51% das intenções, enquanto o presidente Lula aparece com 29%. Essa diferença de 22 pontos percentuais indica uma possibilidade concreta de vitória do senador já no primeiro turno, considerando a margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. A rejeição alta a Lula e a dianteira de Flávio sugerem um movimento significativo do eleitorado acreano, que parece alinhado com uma opção de oposição ao governo federal.
Em um eventual segundo turno, a vantagem de Flávio Bolsonaro se amplia: ele alcança 58% contra 32% de Lula, uma diferença que varia entre 22 e 26 pontos percentuais, consolidando a liderança e a preferência majoritária no estado. A pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 17 de junho de 2026, com 1.600 eleitores entrevistados, e está registrada na Justiça Eleitoral com o código BR-08879/2026.
A terceira posição na corrida presidencial no Acre aparece tecnicamente empatada entre vários nomes: o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), o governador Romeu Zema (Novo), o ex-governador Aécio Neves (PSDB), o ativista Renan Santos (Missão) e o ex-ministro [nome não especificado no texto original]. Esse empate técnico indica que, apesar da liderança consolidada de Flávio Bolsonaro e da segunda posição de Lula, há um grupo de candidatos com percentuais semelhantes de intenção de voto, o que pode tornar a disputa por esses lugares mais acirrada.
A rejeição eleitoral no estado também foi mensurada: Lula lidera com 62% de rejeição, seguido por Aécio Neves (PSDB) com 42% e Flávio Bolsonaro com 37%. É interessante notar que o líder nas intenções, Flávio Bolsonaro, também possui uma rejeição considerável, mas insuficiente para superar a rejeição massiva ao presidente Lula, o que pode explicar a vantagem do senador mesmo com um índice de inviabilidade de 37% entre os eleitores.
Os dados da pesquisa revelam um cenário complexo no Acre, onde a rejeição ao atual presidente é um fator determinante nas intenções de voto. A liderança de Flávio Bolsonaro, mesmo com rejeição expressiva, demonstra que o eleitorado busca alternativas fora do espectro político representado por Lula.
A margem de erro de 2 pontos percentuais e o intervalo de confiança de 95% conferem robustez ao levantamento, que serve como termômetro das preferências no estado a pouco mais de um ano das eleições de 2026. O registro na Justiça Eleitoral assegura a transparência do processo.
Essa configuração pode influenciar estratégias de campanha e alianças políticas, especialmente considerando que o Acre tem historically sido um estado com forte identificação com políticas de desenvolvimento regional e questões ambientais, que devem ganhar ainda mais relevo na disputa nacional
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