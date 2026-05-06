Pesquisa mostra Lula na liderança, mas com disputa acirrada no segundo turno

O instituto Real Time Big Data divulgou uma pesquisa que coloca o presidente Lula na liderança do primeiro turno, mas revela um cenário de forte competitividade no segundo turno, com empate técnico contra os principais adversários.

A nova pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira, 5, revela que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera os cenários de primeiro turno para a eleição presidencial, mas indica um cenário de intensa competitividade no segundo turno.

Segundo o levantamento, o petista aparece tecnicamente empatado, dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, com quase todos os principais pré-candidatos avaliados. Nas simulações de confronto direto, nomes como Flávio Bolsonaro, Ciro Gomes, Ronaldo Caiado e Romeu Zema aparecem em patamar semelhante ao do presidente, dentro da mesma margem de erro. O único pré-candidato que não apresenta competitividade contra Lula é Renan Santos, que fica significativamente atrás em uma eventual disputa final.

No primeiro turno, o instituto testou dois cenários distintos: um com a presença de Ciro Gomes e outro sem. Mesmo com a eventual entrada do ex-ministro na corrida, o cenário geral pouco se altera, mantendo a polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro, enquanto os demais nomes permanecem com intenções de voto abaixo de dois dígitos. No cenário sem Ciro Gomes, Lula lidera com 40% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 34%.

Ronaldo Caiado aparece com 5%, Romeu Zema com 4% e Renan Santos com 3%. Augusto Cury, Aldo Rebelo e Cabo Daciolo registram 1% cada. Votos nulos e brancos somam 6%, enquanto 5% dos entrevistados não souberam ou não responderam. Já no cenário com Ciro Gomes, Lula marca 38% e Flávio Bolsonaro, 33%.

Ciro, Caiado e Zema aparecem empatados com 4%, enquanto Renan Santos mantém 3%. Os demais nomes repetem os índices do cenário anterior, sem impacto significativo na dinâmica da disputa. As simulações de segundo turno reforçam o equilíbrio entre Lula e seus principais adversários. Contra Flávio Bolsonaro, o presidente aparece com 43% contra 44% do senador, em empate técnico.

Diante de Ciro Gomes, o placar é de 43% a 43%. Contra Ronaldo Caiado, Lula registra 43% ante 42%, e contra Romeu Zema, 43% a 39%. O único cenário em que há vantagem expressiva do presidente é contra Renan Santos, com 48% contra 24%, indicando baixa competitividade do pré-candidato nesse confronto direto. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 2 e 4 de maio.

O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, nível de confiança de 95%





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