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Pesquisa mostra divisão sobre encontro entre Flávio Bolsonaro e Trump: 29% aprovam, 29% desaprovam

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Pesquisa mostra divisão sobre encontro entre Flávio Bolsonaro e Trump: 29% aprovam, 29% desaprovam
Flávio BolsonaroDonald TrumpPCC
📆6/1/2026 4:57 PM
📰exame
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Um levantamento do instituto Real Time Big Data revela que a opinião pública brasileira está dividida em relação ao encontro entre o senador Flávio Bolsonaro e o ex-presidente americano Donald Trump. A pesquisa, divulgada nesta segunda-feira,indicou que 29% dos entrevistados consideraram o encontro positivo, enquanto a mesma parcela (29%) o avaliou como negativo. O restante preferiu não se pronunciar ou considerou a reunião neutra. O encontro aconteceu em Washington na última terça-feira, 26, quase vinte dias após o presidente Lula ter se reunido com Trump. Dois dias depois da reunião com Flávio, Trump anunciou que irá designar as facções criminosas brasileiras Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como Organizações Terroristas Estrangeiras. Flávio comemorou a decisão, afirmando que sua viagem foi mais efetiva do que os governos do PT no combate ao crime. A legislação americana permite que grupos designados como FTO sejam tratados como combatentes inimigos, incluindo possibilidade de intervenção militar. A pesquisa ouviu 2 mil eleitores entre os dias 29 e 30 de maio, com margem de erro de 2 pontos percentuais e 95% de confiança.

Um novo cenário de polarização política se desenha no Brasil com base nos desdobramentos de um encontro reservado entre o senador Flávio Bolsonaro , filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump , realizado em Washington na última terça-feira, 26 de maio.

A reunião, que ocorreu quase vinte dias após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também ter se encontrado com Trump, foi submetida a um teste de opinião pública pelo instituto Real Time Big Data. Os resultados, divulgados nesta segunda-feira, 1 de junho, indicam uma nação profundamente dividida: exatos 29% dos entrevistados consideraram o encontro positivo, enquanto a mesma porcentagem, também 29%, o avaliou como negativo.

O restante dos ouvidos, ou seja, 42%, preferiu não se pronunciar, classificou o encontro como neutro ou não soube opinar. A sondagem, que ouviu 2 mil eleitores em todo o território nacional entre os dias 29 e 30 de maio, possui margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e um índice de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi feito sob o código BR-05864/2026.

O momento da pesquisa é crucial, pois o encontro entre Flávio e Trump ocorreu poucos dias antes de um anúncio significativo por parte do governo americano. Na quinta-feira, 28 de maio, dois dias após a reunião com o senador brasileiro, Donald Trump declarou que sua administração irá designar as facções criminosas brasileiras Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTO, na sigla em inglês). A decisão de Trump foi imediatamente celebrada por Flávio Bolsonaro.

Em declarações à imprensa, o senador, que viajou aos EUA em uma viagem oficial como parlamentar e潜在的 presidenciável, afirmou que sua missão foi mais efetiva para o Brasil e para a segurança dos brasileiros do que os supostos 17 anos de mandatos do Partido dos Trabalhadores (PT) e de Lula.

"Em uma viagem como presidenciável, fizemos mais pelo Brasil e pela segurança dos brasileiros do que o PT e Lula em seus 17 anos de mandato. Enquanto Lula foi de joelhos atrás do Trump fazer lobby a favor do PCC e CV, eu fui trabalhar para que fossem tratados como terroristas", declarou Flávio, numa clara tentativa de contrastar sua postura com a do atual presidente.

A designação de uma organização como FTO é um mécanismo legal potente do ordenamento jurídico dos Estados Unidos. Ela permite ao governo federal tratar grupos não estatais como combatentes inimigos, o que implica em um leque ampliado de ferramentas de repressão, inclusive a possibilidade de emprego de força militar em operações fora do território americano, caso o país que abriga o grupo não consiga ou se recuse a contê-lo.

A medida, portanto, transcende a esfera puramente criminal e adquire contornos de política externa e segurança nacional americana, com potenciais implicações para a soberania de nações onde essas facções operam, como é o caso do Brasil. A divisão de 29% a favor e 29% contra reflete o clima de forte polarização que permeia a política brasileira.

Para os apoiadores do bolsonarismo, o encontro e o resultado prático dele - a designação terrorista - são vistos como uma vitória diplomática e um sinal de alinhamento com os EUA na guerra contra o crime organizado. Para os opositores, a reunião é interpretada como uma tentativa de Flávio de ganhar projeção internacional em ano eleitoral, além de questionarem a eficácia real da designação americana e seus possíveis desdobramentos indesejados para o Brasil.

A pesquisa, realizada em um período de grande efervescência política, serve como um termômetro dessas percepções opostas e sinaliza que o tema deve continuar aquecido nos debates públicos e nas campanhas eleitoras que se aproximam

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