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Pesquisa Indexa indica liderança de Lula e desgaste de Flávio Bolsonaro após áudios com Daniel Vorcaro

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Pesquisa Indexa indica liderança de Lula e desgaste de Flávio Bolsonaro após áudios com Daniel Vorcaro
LulaFlávio BolsonaroPesquisa Eleitoral
📆5/27/2026 4:08 PM
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Levantamento telefônico com 2 mil eleitores mostra Lula à frente com 39% no primeiro turno, enquanto Flávio Bolsonaro tem 30% e enfrenta desgaste após escândalo envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro. O estudo inclui análise de gênero, religião e teste de candidatos alternativos como Michelle Bolsonaro.

A Indexa Pesquisas divulgou, entre os dias 22 e 24 deste mês, os resultados de um levantamento feito por telefone com 2 mil eleitores de todas as regiões do Brasil.

A pesquisa, que substitui o antigo Instituto Opinião - ativo desde 2007 - revela que o presidente Luiz Inácio Lula mantém a liderança absoluta nas intenções de voto, mas enfrenta um desgaste significativo entre o eleitorado. No primeiro turno, Lula aparece com 39% das preferências, enquanto o principal adversário, Flávio Bolsonaro, registra 30%. Caso haja um segundo turno, o cenário se estreita, com o petista atingindo 46% contra 41% do senador.

A margem de{erro} da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais. Ainda que a maioria dos entrevistados - 59% - considere que Lula não deveria permanecer no cargo por mais quatro anos, 36% ainda manifestam desejo de um eventual quarto mandato, demonstrando a presença de uma base ainda disposta a apoiá‑lo. O levantamento também avaliou o impacto dos áudios divulgados nos quais Flávio Bolsonaro supostamente pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.

De acordo com os números, 78% dos eleitores tomaram conhecimento do episódio e quase metade (48%) acredita que exista algum tipo de vínculo entre o senador e o empresário. Apesar do escândalo, 40% dos entrevistados defendem que Bolsonaro continue na corrida, enquanto 38% sugerem que ele deveria desistir.

O sociólogo e CEO da Indexa, Arilton Freres, destacou que o caso gerou um desgaste político relevante para o candidato bolsonarista, indicando que novos desdobramentos poderiam intensificar a pressão interna dentro do próprio campo e levar a uma reconsideração de estratégias eleitorais. A pesquisa ainda testou a ex‑primeira‑dama Michelle Bolsonaro como alternativa a Flávio.

Nesse cenário, Lula alcança 40% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Michelle registra 25%; no segundo turno, Lula venceria com 48% contra 40% de sua concorrente. Entre os entrevistados, 46% afirmam que jamais votariam em Lula, o mesmo percentual declara rejeição total a Flávio Bolsonaro.

Contudo, ambos mantêm bases eleitorais consistentes: 32% garantiriam o voto a Lula e 28% ao senador. Há diferenças marcantes entre gêneros: as mulheres dão a Lula 44% das preferências contra 27% para Flávio, enquanto entre os homens o senador lidera com 35% frente a 32% de Lula.

A religião também se destaca como divisor de opinião; 42% dos evangélicos preferem Flávio, comparado a 26% que apoiam o presidente, enquanto entre os católicos Lula recebe 43% das intenções de voto contra 26% de Flávio. Por fim, a Indexa testou outros nomes: Lula superaria o ex‑governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), por 47% a 37%, e também derrotaria o ex‑governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 47% a 39%

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