Pesquisa Gerp mostra empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro na corrida presidencial de 2026

Levantamento do instituto Gerp aponta Flávio Bolsonaro com 35% e Lula com 34% em cenário estimulado de primeiro turno, dentro da margem de erro. Em simulações de segundo turno, Lula perde apenas para Flávio Bolsonaro. Rejeição a Lula chega a 48% e a Flávio Bolsonaro a 42%. A maioria dos eleitores afirma já ter escolha definida.

Publicado em 9 de junho de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem em empate técnico na liderança da corrida presidencial de 2026, conforme pesquisa do instituto Gerp divulgada nesta terça-feira.

No cenário estimulado de primeiro turno, Flávio Bolsonaro atinge 35% das intenções de voto, enquanto Lula soma 34%. A diferença de um ponto percentual está dentro da margem de erro de 2,58 pontos, configurando um empate técnico. Outros nomes aparecem com percentuais menores: Renan Santos (Missão) tem 4%; Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) registram 2% cada; Joaquim Barbosa e Augusto Cury (Avante) também têm 2%.

Candidatos como Cabo Daciolo (Mobiliza), Samara Martins (UP), Aldo Rebelo (DC), Rui Costa Pimenta (PCO) e Edmilson Costa (PCB) não ultrapassam 1%. A pesquisa mostra ainda que 12% dos entrevistados não sabem em quem votar ou preferiram não responder, e 7% afirmam que não votariam em nenhum dos nomes apresentados. Na pesquisa espontânea, sem lista de candidatos, Lula aparece com 31% e Flávio Bolsonaro com 30%, com 32% não citando nenhum nome. A pesquisa também simulou cenários de segundo turno.

O único confronto em que Lula é derrotado é contra Flávio Bolsonaro, que alcança 44,7% contra 39,1% de Lula, com 13,1% declarando que não votariam em nenhum dos dois. Contra Romeu Zema, Lula tem 39,2% contra 34,5% do governador; contra Ronaldo Caiado, Lula registra 38,9% contra 33,8% de Caiado. Em todos os cenários, há um contingente expressivo de eleitores que afirmam não escolher nenhum dos dois candidatos. A rejeição dos pré-candidatos foi medida por uma pergunta de múltipla escolha.

Lula lidera com 48% de rejeição, seguido por Flávio Bolsonaro com 42%. Outros nomes têm rejeição menor: Cabo Daciolo e Romeu Zema (9% cada), Ronaldo Caiado (8%), Rui Costa Pimenta, Renan Santos, Samara Martins e Augusto Cury (7% cada), Hertz Dias, Edmilson Costa, Aldo Rebelo e Joaquim Barbosa (6%). A pesquisa indica que 5% não rejeitam nenhum candidato, 4% não souberam responder e 1% declara que votaria em qualquer um.

Sobre a convicção do eleitorado, 77% dos entrevistados afirmam que sua escolha já está totalmente definida, enquanto 20% ainda podem mudar de voto. Entre os eleitores de Lula, 85% dizem que a decisão está consolidada; entre os de Flávio Bolsonaro, 78%. O levantamento ouviu 2.000 eleitores em todas as regiões do país entre 2 e 5 de junho de 2026, com margem de erro de 2,24 pontos percentuais e nível de confiança de 95,5%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01792/2026. O texto também menciona que o TSE julgou decisão de Nunes Marques que retirou pesquisa sobre desgaste de Flávio Bolsonaro, e que o coordenador da campanha de Lula precisou intervir após declaração de Wellington Dias sobre apoio a João Campos e Raquel Lyra





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