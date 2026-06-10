A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira mostra que 71% dos beneficiados pelo Desenrola consideram que o programa do governo federal fez diferença significativa ou provocou pequena melhora na renda. No entanto, 88% dos brasileiros afirmam que o programa não impactou suas famílias.

Pesquisa Genial/Quaest revela que 71% dos beneficiados pelo programa Desenrola do governo Lula perceberam melhora na renda, com 30% relatando aumento significativo. No entanto, 88% dos brasileiros afirmam que o programa não impactou suas famílias.

Metade da população vê o Desenrola como uma boa ideia. A aprovação de Lula permanece estável, com 47% a favor. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas e possui margem de erro de dois pontos percentuais. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores.

Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas. A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira mostra que 71% dos beneficiados pelo Desenrola consideram que o programa do governo federal fez diferença significativa ou provocou pequena melhora na renda. A iniciativa é uma das maiores apostas da gestão petista para melhorar a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva às vésperas da eleição.

Os dados mostram que 30% dos que dizem ter sido beneficiados avaliam que, após o programa, a renda aumentou significativamente. Outros 41% entendem que cresceu, mas não muito. Já 29% não sentiu diferença no bolso. A percepção de aumento significativo na renda foi mais latente entre lulistas e os eleitores de direita que não se consideram bolsonaristas.

Já o entendimento de que não houve diferença é mais alto entre os bolsonaristas e os independentes. A pesquisa mostra que nove em cada dez brasileiros avalia que o programa não beneficiou sua família. Já 10% dizem ter sido impactados positivamente pelo Desenrola, e 2% não sabem ou não responderam. Metade da população vê o Desenrola como uma boa ideia.

Outros 25% entendem ser uma má ideia, e 20% avaliam ser uma ideia que ajuda um pouco. Já 5% não sabem ou não responderam. Segundo o ministro, a expectativa é alcançar até 10 milhões de negociações até o fim de junho. O programa vai até agosto.

A Genial/Quaest realizou 2.004 entrevistas presenciais entre os dias 5 e 8 de junho. Foram ouvidos brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erros é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi protocolada juntamente à Justiça Eleitoral sob número BR-07661/2026.

A pesquisa mostra que a aprovação do terceiro mandato de Lula, até o momento, pouco foi afetada após quatro fatos relevantes no cenário político: as revelações sobre a relação de irmão entre Flávio e Daniel Vorcaro, a visita do pré-candidato do PL a Donald Trump, a aprovação o fim da escala 6x1 na Câmara dos Deputados e o novo tarifaço do governo dos Estados Unidos. O cenário é de estabilidade





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