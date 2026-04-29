Pesquisa Genial/Quaest Aponta Empate Técnico na Bahia

Novo levantamento eleitoral na Bahia indica empate entre ACM Neto e Jerônimo Rodrigues para o governo, com Rui Costa e Jacques Wagner liderando a disputa ao Senado. A pesquisa também revela informações sobre financiamento de campanha.

Uma nova pesquisa eleitoral realizada pelo instituto Genial/Quaest , divulgada nesta quarta-feira, 29 de maio, revela um cenário de extrema competitividade na disputa pelo governo da Bahia .

O levantamento aponta para um empate técnico entre o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, filiado ao União Brasil, e o atual governador do estado, Jerônimo Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores (PT). A pesquisa, que analisou a intenção de voto dos eleitores baianos tanto no primeiro quanto no segundo turno, demonstra uma acirrada disputa que promete mobilizar o eleitorado ao longo dos próximos meses.

A pesquisa foi conduzida entre os dias 23 e 27 de abril, abrangendo um total de 1.200 eleitores distribuídos por todo o estado da Bahia. A margem de erro estabelecida é de três pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%, o que confere credibilidade aos resultados apresentados. O estudo foi devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BA-03657/2026, garantindo a transparência e a legalidade do processo.

No cenário de pesquisa estimulada, ACM Neto obteve 41% das menções, enquanto Jerônimo Rodrigues alcançou 37%. Embora o ex-prefeito apresente uma ligeira vantagem numérica, a diferença se encontra dentro da margem de erro, caracterizando um empate técnico. Os demais pré-candidatos, Ronaldo Mansur (PSOL) e José Estevão (DC), registraram apenas 1% e não pontuaram, respectivamente. Um percentual significativo de 10% dos eleitores ainda se declara indeciso, enquanto outros 10% manifestam a intenção de votar em branco ou anular o voto.

A simulação de segundo turno entre ACM Neto e Jerônimo Rodrigues reforça a tendência de empate técnico. ACM Neto obteve 41% das preferências, contra 38% de Jerônimo Rodrigues. Novamente, a diferença é pequena e está dentro da margem de erro. A indecisão persiste, com 12% dos eleitores ainda sem definição, e 9% optando por votar em branco ou anular o voto.

Esses números indicam que a decisão final do eleitorado baiano ainda está em aberto, e a campanha eleitoral terá um papel crucial na definição do resultado. A pesquisa também investigou a preferência dos eleitores para a disputa ao Senado, revelando uma liderança dos pré-candidatos do PT, Rui Costa e Jacques Wagner. Rui Costa alcançou 24% das intenções de voto, seguido por Jacques Wagner com 22%.

Os concorrentes João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos) ficaram para trás, com 9% e 6%, respectivamente. Delliana Ricelli (PSOL) obteve 1%, enquanto Marcelo Santtana (DC) não pontuou. A indecisão é alta na disputa ao Senado, com 16% dos eleitores ainda sem definição, e 22% pretendendo votar em branco ou anular o voto. A pesquisa Genial/Quaest também trouxe à tona informações sobre um possível recebimento de recursos financeiros pela empresa ligada a ACM Neto, provenientes das empresas Master e Reag.

Essa informação, divulgada por um jornal, pode gerar debates e questionamentos ao longo da campanha eleitoral. A dinâmica eleitoral na Bahia se mostra complexa e imprevisível, com um cenário de disputa acirrada tanto para o governo do estado quanto para as vagas ao Senado. A pesquisa Genial/Quaest oferece um panorama importante para a compreensão das preferências do eleitorado baiano, mas ressalta a importância de acompanhar a evolução da campanha e os debates que se seguirão.

A alta taxa de indecisão em ambos os cenários indica que a persuasão e a apresentação de propostas convincentes serão fatores determinantes para o sucesso dos candidatos. A pesquisa demonstra que a Bahia se prepara para uma eleição disputada, onde cada voto poderá fazer a diferença. A análise detalhada dos dados e a compreensão das nuances do cenário político baiano são essenciais para uma avaliação precisa das chances de cada candidato





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