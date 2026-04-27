Pesquisa Genial/Quaest Aponta Desafios para Ratinho Jr. nas Eleições do Paraná

Levantamento indica dificuldades para o candidato indicado por Ratinho Jr. ao governo estadual, Sandro Alex, e no cenário do Senado, apesar da alta aprovação do governador.

A mais recente pesquisa da Genial/Quaest , divulgada nesta segunda-feira, 26 de junho, revela um cenário complexo para o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), apesar da expressiva aprovação de seu governo, que alcança 80% do eleitorado paranaense.

Embora goze de alta popularidade, a indicação de seu sucessor enfrenta desafios significativos, conforme demonstrado nos cenários estimulados da pesquisa. Nesses cenários, onde os eleitores são apresentados a uma lista de pré-candidatos, o nome escolhido por Ratinho Jr. para dar continuidade ao seu legado, Sandro Alex (PSD), ex-secretário de Infraestrutura e Logística, ainda não consegue se firmar como líder na preferência do eleitorado.

A escolha de Alex foi vista como surpreendente por analistas políticos, considerando que o partido possuía outros nomes com maior visibilidade e potencial, como o ex-secretário de Cidades, Guto Silva, que até então era considerado o favorito para a indicação. Além de Guto Silva, o deputado estadual Alexandre Curi, que migrou para o Republicanos com planos de disputar o Senado, e Rafael Greca, ex-prefeito de Curitiba que se filiou ao MDB e já anunciou sua candidatura ao governo estadual, também representavam alternativas dentro do PSD.

A disputa interna no partido demonstra a dificuldade de Ratinho Jr. em consolidar um candidato com força para garantir a continuidade de seu projeto político. A pesquisa aponta que Greca, com 15% das intenções de voto, apresenta um desempenho superior ao de Alex, que registra 5%, uma diferença de dez pontos percentuais.

No entanto, ambos os candidatos ainda se encontram distantes do atual líder da corrida eleitoral, o senador Sergio Moro (PL), que lidera com 35% das intenções de voto. A pesquisa também destaca a alta indecisão do eleitorado paranaense, com 84% dos entrevistados afirmando ainda não terem decidido em quem votar. Esse cenário de incerteza abre espaço para mudanças significativas nas próximas semanas, tornando a disputa ainda mais imprevisível.

Apesar dos desafios, a maioria dos eleitores (64%) acredita que Ratinho Jr. merece indicar seu sucessor, enquanto 25% discordam dessa opinião. O baixo conhecimento do eleitorado em relação a Sandro Alex (78% dos entrevistados afirmam não o conhecer) contribui para seu desempenho aquém do esperado até o momento. A falta de familiaridade com o nome do candidato dificulta a construção de uma imagem positiva e a conquista do apoio do eleitorado.

A situação no cenário do Senado também apresenta obstáculos para Ratinho Jr. A filiação de Cristina Graeml ao PSD, após ter sido adversária de Eduardo Pimentel nas eleições municipais de Curitiba, demonstra a busca por alianças estratégicas, mas não garante o sucesso na disputa por uma vaga no Senado. Graeml havia se filiado ao União Brasil a convite de Sergio Moro, mas não encontrou espaço na chapa do PL, que terá como pré-candidatos o deputado Filipe Barros e o ex-procurador da Lava-Jato, Deltan Dallagnol (Novo).

Atualmente, Cristina Graeml registra apenas 4% das intenções de voto, um percentual significativamente inferior ao de Deltan Dallagnol e Filipe Barros, que ocupam a segunda e terceira posições, respectivamente, atrás do ex-senador Alvaro Dias (MDB). A dificuldade de Graeml em se destacar na pesquisa pode ser atribuída à sua menor visibilidade em comparação com os demais candidatos, bem como à falta de um apoio político mais expressivo.

A disputa pelo Senado se mostra acirrada, com diversos candidatos buscando conquistar o apoio do eleitorado paranaense. A pesquisa da Genial/Quaest revela que a estratégia de Ratinho Jr. de indicar seus aliados para o Senado enfrenta resistência, com seus candidatos apresentando desempenho inferior aos concorrentes.

A decisão de Ratinho Jr. de desistir da disputa pela Presidência da República no final de março, alegando que continuaria a defender os interesses de seus eleitores, pode ter impactado a dinâmica da corrida eleitoral no Paraná. A ausência de Ratinho Jr. na disputa presidencial pode ter liberado recursos e atenção para a disputa estadual, mas também pode ter enfraquecido a mobilização de seus apoiadores.

A pesquisa desta segunda-feira confirma que Ratinho Jr. terá um caminho árduo pela frente para garantir a continuidade de seu projeto político no Paraná. A alta indecisão do eleitorado, o desconhecimento de seus candidatos e a forte concorrência representam desafios significativos que exigirão estratégias eficazes para superar. A pesquisa da Genial/Quaest oferece um panorama detalhado do cenário eleitoral no Paraná, revelando as forças e fraquezas dos principais candidatos.

A alta aprovação do governo Ratinho Jr. demonstra o reconhecimento do eleitorado paranaense em relação à sua gestão, mas não garante automaticamente o sucesso de seus aliados na disputa eleitoral. A indicação de Sandro Alex como candidato ao governo estadual se mostra um desafio, considerando seu baixo conhecimento e desempenho inferior aos concorrentes. A disputa pelo Senado também apresenta obstáculos para Ratinho Jr., com seus candidatos enfrentando dificuldades para se destacar na pesquisa.

O cenário de incerteza e a alta indecisão do eleitorado abrem espaço para mudanças significativas nas próximas semanas, tornando a disputa ainda mais imprevisível. A pesquisa destaca a importância de estratégias de comunicação eficazes para aumentar o conhecimento dos candidatos e conquistar o apoio do eleitorado. A mobilização de apoiadores e a construção de alianças estratégicas também serão fundamentais para o sucesso na disputa eleitoral.

A decisão de Ratinho Jr. de desistir da disputa pela Presidência da República pode ter impactado a dinâmica da corrida eleitoral no Paraná, mas não impede que ele continue a defender os interesses de seus eleitores. A pesquisa da Genial/Quaest serve como um alerta para Ratinho Jr. e seus aliados, indicando que a disputa eleitoral no Paraná será acirrada e exigirá um esforço conjunto para garantir a continuidade de seu projeto político.

A análise dos dados da pesquisa permitirá a elaboração de estratégias mais eficazes para enfrentar os desafios e conquistar a confiança do eleitorado paranaense. A pesquisa também demonstra a importância de acompanhar de perto a opinião pública e adaptar as estratégias de campanha de acordo com as mudanças no cenário eleitoral.

A disputa eleitoral no Paraná se mostra um teste para Ratinho Jr., que terá que demonstrar sua capacidade de liderança e articulação política para garantir o sucesso de seus aliados e a continuidade de seu legado





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