Pesquisa eleitoral revela empate entre Lula e Bolsonaro em segundo turno

A pesquisa realizada pelo TSE com 2.004 entrevistas revelou que Lula e Flávio Bolsonaro estão empatados com 45% das intenções de voto cada um em uma simulação de segundo turno.

Maior parte das entrevistas foi realizada antes da revelação das conversas entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Mastreno, primeiro turno da eleição presidencial de 2026.

A maior parte das entrevistas foi realizada antes da revelação das conversas entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. 38% das intenções de voto, enquanto o senador do Partido Liberal tem 35%. A pesquisa mostra ainda que Lula e Flávio Bolsonaro estão empatados com 45% das intenções de voto cada em uma simulação de segundo turno. Outros 9% dizem que votariam em branco ou nulo e 1% diz não saber.

O estudo realizou 2.004 entrevistas com a população brasileira de 16 anos ou mais, em todo o Brasil, em 139 municípios. A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com o código BR-00290/2026. Serão cinco programasdedicated à cobertura eleitoral, com análise política, pesquisas, bastidores, redes sociais e temas que impactam a decisão do eleitor





sbtnews / 🏆 25. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eleição Presidencial Segundo Turno Intuições De Voto Flávio Bolsonaro Lula

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TSE já proibiu exibição de filme sobre Bolsonaro durante eleiçõesTSE já proibiu exibição de filme sobre Bolsonaro durante eleições

Read more »

Pesquisa divulga empate entre Lula e Bolsonaro no 2º turnoUma pesquisa divulgada pelo Datafolha mostra que o senador-pre candidato pelo PL, Flávio Bolsonaro, e o presidente Lula empatam em 45% nas intenções de voto no 2º turno, com a pesquisa anterior mostrando que o presidente liderou outros adversários.

Read more »

Pesquisa Datafolha: Lula com 38%, Flávio Bolsonaro com 35% no primeiro turnoA pesquisa Datafolha divulgada pela Folha de S.Paulo aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 38% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 35%. A maioria das entrevistas aconteceu antes da revelação das conversas entre Flávio e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Read more »

Lula e Bolsonaro virtualmente empatados em pesquisa DatafolhaPetista e senador Flávio Bolsonaro estão no empate técnico em intenções de voto, com cada um tendo 45% segundo a pesquisa de intenção de voto tomada no dia 16. Anteriormente, em abril, o petista apareceu com 46% contra 45% do ex-governador do Rio de Janeiro.

Read more »