Pesquisa eleitoral em Mato Grosso mostra Wellington Fagundes na liderança para governador

Levantamento Real Time Big Data aponta senador com ampla vantagem em cenários de primeiro e segundo turno; governador Otaviano Pivetta tem aprovação de 66%.

O senador Wellington Fagundes (PL) mantém liderança nas intenções de voto para o governo de Mato Gross, conforme pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 2.

No primeiro cenário testado, que inclui os nomes de Fagundes, Otaviano Pivetta (MDB), Jayme Campos (PL) e Natasha Slhessarenko (PSB), o senador alcança 35% das intenções. Em um segundo cenário, sem Jayme Campos, Fagundes sobe para 40%, Pivetta registra 29% e Slhessarenko 16%. Nesse último, 8% declararam voto branco ou nulo e 7% não souberam ou não quiseram responder. A pesquisa também simulou cenários de segundo turno.

Em um possível embate entre Fagundes e Pivetta, o senador venceria com 44% contra 35% do governador, com 11% de votos nulos/brancos e 10% de não resposta. No confronto entre Fagundes e Jayme Campos, Fagundes巩固 liderança com 51% contra 28%, com 11% de brancos/nulos e 10% sem resposta. Entre Fagundes e Slhessarenko, a vantagem é de 54% a 23%, com 12% de brancos/nulos e 11% de não resposta.

No duelo Pivetta x Jayme Campos, o governador vence por 40% a 29%, com 17% de brancos/nulos e 14% sem resposta. Em um possível segundo turno entre Campos e Slhessarenko, há empate técnico: 33% para Campos e 29% para Slhessarenko, com 18% de brancos/nulos e 20% de não resposta.

Finalmente, entre Pivetta e Slhessarenko, o governador teria 45% contra 45% da adversária, configurando novo empate, com 13% de brancos/nulos e 14% sem resposta. Sobre rejeição, Jayme Campos lidera com 25%, seguido por Slhessarenko (23%), Pivetta (18%) e Fagundes (16%). Rafael Milas tem 7% e Marcelo Maluf 4%. 2% disseram que poderiam votar em todos os pré-candidatos e 5% não responderam. A pesquisa também avaliou a gestão do governador Otaviano Pivetta: 66% aprovam, 26% desaprovam e 8% não responderam.

Na análise qualitativa, 40% avaliam o governo como ótimo ou bom, 35% como regular e 18% como ruim ou péssimo. O estudo foi realizado com 1.600 eleitores entre 30 de maio e 1º de junho, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e 95% de confiabilidade. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número MT-01755/2026





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