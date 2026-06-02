Pesquisa eleitoral aponta Mendes na frente para governo de MT em cenário consolidado, mas Janaina lidera no segundo voto

Levantamento da Real Time Big Data mostra cenários separados e consolidados da corrida eleitoral em Mato Grosso, com variações na liderança entre primeiro e segundo votos. A amostra de 1.600 eleitores foi coletada no final de maio e início de junho.

Segundo pesquisa de intenção de voto divulgada pela Real Time Big Data nesta terça-feira, 2, o candidato Mauro Mendes lidera a disputa pelo governo de Mato Grosso no cenário consolidado de primeiro e segundo voto s, com 29% das intenções.

Os votos nulos e brancos somam 4%, e outros 4% dos entrevistados não souberam ou não responderam. Em cenários separados, no primeiro voto, Mendes aparece com 38%, seguido por Janaina Riva (19%), Carlos Fávaro (13%) e José Medeiros (13%). No segundo voto, Janaina Riva assume a liderança com 28%, à frente de Mauro Mendes (19%), Carlos Fávaro (17%), José Medeiros (7%) e Pedro Taques (7%).

A pesquisa ouviu 1.600 eleitores entre 30 de maio e 1º de junho, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e 95% de confiabilidade. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o código MT-01755/2026





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