Pesquisa do INCA usa Ciência de Dados para investigar impactos dos dispositivos eletrônicos para fumar no controle do tabagismo

Estudo financiado pela FAPERJ analisa padrões de consumo e riscos dos DEFs, com foco em adolescentes. Pesquisa investiga o chamado 'efeito gateway' e utiliza metodologias inovadoras para monitorar o mercado digital.
Em meio à crescente preocupação com a popularização dos dispositivos eletrônicos para fumar , conhecidos como cigarros eletrônicos , vapes e pods, uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto Nacional de Câncer ( INCA ) busca ampliar o conhecimento sobre os impactos desses produtos no controle do tabagismo no Brasil.
Coordenado pela pesquisadora Neilane Bertoni, o estudo multidisciplinar "Dispositivos Eletrônicos para Fumar e seus impactos para o controle do tabagismo" utiliza técnicas de Ciência de Dados para analisar padrões de consumo, estratégias de comercialização e os riscos associados ao uso desses dispositivos, com foco especial em adolescentes e jovens. A pesquisa adota metodologias inovadoras para acompanhar a dinâmica do mercado e do consumo dos DEFs no ambiente digital.
Entre as estratégias utilizadas estão o monitoramento de sites de venda online por meio de coleta automatizada de dados, o recrutamento de participantes pela internet com o método Respondent-Driven Sampling, a análise integrada de informações quantitativas e qualitativas e o acompanhamento da prevalência de uso a partir de grandes levantamentos nacionais, como a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar e o Vigitel. Um dos principais objetivos do estudo é reunir evidências sobre o chamado 'efeito gateway', hipótese que sugere que os dispositivos eletrônicos para fumar podem facilitar a iniciação ao cigarro convencional e ao consumo de outros produtos derivados do tabaco.
A pesquisadora explica que muitos jovens que antes eram protegidos da iniciação ao tabagismo podem ter esse caminho facilitado pelos DEFs, especialmente porque esses produtos costumam ser percebidos como menos nocivos e mais atrativos, devido à presença de sabores e aromas doces e frutados. Uma vez estabelecida a dependência à nicotina, o adolescente pode passar a utilizar outros produtos de tabaco mais acessíveis e disponíveis para manter essa dependência.
O estudo recebeu financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. A presidente da instituição, Caroline Alves, destaca que pesquisas sobre o tema são fundamentais para orientar ações de prevenção e fortalecer políticas públicas baseadas em evidências científicas.
Ela afirma que o avanço dos dispositivos eletrônicos para fumar representa um desafio importante para a saúde pública e que investir em pesquisas que ampliem o conhecimento sobre esse fenômeno é fundamental para apoiar estratégias de prevenção, fiscalização e conscientização, especialmente entre os jovens. A FAPERJ tem o compromisso de fomentar pesquisas capazes de gerar impacto social e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população.
Apesar de a comercialização dos dispositivos eletrônicos para fumar ser proibida no Brasil, os produtos continuam sendo amplamente ofertados por meio de canais digitais e redes sociais. Especialistas apontam que fatores como o apelo visual, a variedade de sabores e a percepção de que seriam menos prejudiciais à saúde contribuem para a popularização desses dispositivos, sobretudo entre os mais jovens.
Ao integrar ferramentas de Ciência de Dados e saúde pública, a pesquisa pretende fornecer subsídios para órgãos de fiscalização, gestores públicos e profissionais da área da saúde. Os resultados poderão auxiliar no monitoramento do comércio online, na elaboração de campanhas de conscientização mais direcionadas e no desenvolvimento de estratégias de prevenção voltadas aos diferentes perfis de usuários.
A expectativa é que as evidências produzidas fortaleçam a capacidade de resposta das instituições brasileiras diante dos desafios relacionados ao uso dos dispositivos eletrônicos para fumar, especialmente na proteção de crianças, adolescentes e jovens contra os riscos da dependência da nicotina e do consumo de produtos derivados do tabaco
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