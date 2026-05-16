Pesquisa divulga empate entre Lula e Bolsonaro no 2º turno

Uma pesquisa divulgada pelo Datafolha mostra que o senador-pre candidato pelo PL, Flávio Bolsonaro, e o presidente Lula empatam em 45% nas intenções de voto no 2º turno, com a pesquisa anterior mostrando que o presidente liderou outros adversários.

Pesquisa divulgada neste sábado (16) não permite avaliar desempenho do senador após a revelação de conversas com o dono do banco, Daniel Vorcaro O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo PL, senador Flávio Bolsonaro (RJ) — Foto: Fotos de Evaristo Sá/AFP e Andressa Anholete/Agência Senado Pesquisa Datafolha mostra empate entre Lula e Flávio Bolsonaro no 2º turno , com ambos marcando 45%.

O levantamento, anterior à divulgação de diálogos controversos entre Flávio e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, evidencia estabilidade em relação a abril. Lula, contudo, lidera contra outros adversários, como Zema e Caiado. A pesquisa ouviu 2.004 eleitores e tem margem de erro de dois pontos percentuais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o código BR-00290/2026





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