Pesquisa Datafolha destaca presidente Lula como mais experiente e Flávio Bolsonaro como mais moderno e inovador

Em pesquisa realizada entre os eleitores não alinhados, Lula tem 52% e Flávio Bolsonaro 8%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos em relação a amostra total, e de quatro pontos percentuais entre os não alinhados.

O presidente Lula é visto como mais experiente, enquanto Flávio Bolsonaro é apontado como mais moderno e inovador. Essa é a conclusão de pesquisa divulgada pelo Datafolha após 15 perguntas sobre a imagem dos pré-candidatos ao Planalto.

O levantamento foi realizado após a divulgação do site 'Intercept Brasil' de áudio do senador do PL, Flávio Bolsonaro, pedindo dinheiro ao ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para financiar o filme 'Dark Horse', uma cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que estreia em setembro. Em relação à experiência, o atual presidente tem 55%, enquanto o senador aparece com 18%





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