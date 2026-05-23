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Pesquisa Datafolha: 88% dos eleitores de Flávio Bolsonaro desejam que ele continue com candidatura presidencial; Lula tem vantagem

Pesquisa Evorca News

Pesquisa Datafolha: 88% dos eleitores de Flávio Bolsonaro desejam que ele continue com candidatura presidencial; Lula tem vantagem
Pesquisa DatafolhaFlávio BolsonaroDaniel Vorcaro
📆5/23/2026 2:36 AM
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O instituto revelou as conversas entre o senador e o dono do Banco Master, mostrando que ele pediu apoio financeiro para o filme do pai. Em relação ao desempenho eleitoral, a pesquisa é a primeira feita após a revelação das conversas e mostra Lula com 47% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro com 43% em eventual escenario de 2º turno. No levantamento anterior, os dois estavam empatados com 45%. Em cenário de 1º turno, Lula ampliou de 3 para 9 pontos a vantagem sobre o senador.

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (22) mostra que, para 88% dos eleitores de Flávio Bolsonaro (PL), o senador deveria manter a candidatura à Presidência da República, após a divulgação das conversas entre ele e o banqueiro Daniel Vorcaro .

Outros 10% afirmam que ele não deveria manter e 2% não souberam responder. Para o eleitorado geral, 48% defendem que Flávio não deveria manter a candidatura. Veja os números (eleitores de Flávio Bolsonaro): Veja os números (eleitores de Lula): A pesquisa é a primeira do instituto feita integralmente após a revelação das conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. As mensagens foram reveladas pelo site The Intercept Brasil.

Segundo a reportagem, Flávio Bolsonaro pediu apoio financeiro a Vorcaro para a produção de um filme sobre a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Mais cedo, o Datafolha divulgou pesquisa que mostra o presidente Lula (PT) com 47% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro (PL) com 43% em eventual scenario de 2º turno da eleição presidencial de 2026. No levantamento anterior, os dois estavam empatados com 45%.

Em cenário de 1º turno, Lula ampliou de 3 para 9 pontos a vantagem sobre o senador: 40% a 31%. Foram entrevistadas 2.004 pessoas entre os dias 20 e 22 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Daniel Vorcaro e Flávio Bolsonaro.

— Foto: Reprodução/Evaristo SA/AFP Em uma das conversas divulgadas, o senador afirma ao banqueiro: ‘Irmão, Estou e estarei contigo sempre, não tem meia palavra entre a gente. ’ O levantamento também mostrou que 72% dos entrevistados acreditam que Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro têm uma relação próxima, enquanto 15% afirmam que eles não têm proximidade. Outros 13% disseram não saber responder.

Além disso, 64% acham que Flávio Bolsonaro agiu mal ao pedir dinheiro para Vorcaro, enquanto 25% avaliaram que ele agiu bem. Outros 11% não souberam responder. Qual kategóriada a pesquisa pertencerá

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