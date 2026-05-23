Pesquisa Datafolha: 88% dos eleitores de Flávio Bolsonaro desejam que ele continue com candidatura presidencial; Lula tem vantagem

O instituto revelou as conversas entre o senador e o dono do Banco Master, mostrando que ele pediu apoio financeiro para o filme do pai. Em relação ao desempenho eleitoral, a pesquisa é a primeira feita após a revelação das conversas e mostra Lula com 47% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro com 43% em eventual escenario de 2º turno. No levantamento anterior, os dois estavam empatados com 45%. Em cenário de 1º turno, Lula ampliou de 3 para 9 pontos a vantagem sobre o senador.

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (22) mostra que, para 88% dos eleitores de Flávio Bolsonaro (PL), o senador deveria manter a candidatura à Presidência da República, após a divulgação das conversas entre ele e o banqueiro Daniel Vorcaro .

Outros 10% afirmam que ele não deveria manter e 2% não souberam responder. Para o eleitorado geral, 48% defendem que Flávio não deveria manter a candidatura. Veja os números (eleitores de Flávio Bolsonaro): Veja os números (eleitores de Lula): A pesquisa é a primeira do instituto feita integralmente após a revelação das conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. As mensagens foram reveladas pelo site The Intercept Brasil.

Segundo a reportagem, Flávio Bolsonaro pediu apoio financeiro a Vorcaro para a produção de um filme sobre a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Mais cedo, o Datafolha divulgou pesquisa que mostra o presidente Lula (PT) com 47% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro (PL) com 43% em eventual scenario de 2º turno da eleição presidencial de 2026. No levantamento anterior, os dois estavam empatados com 45%.

Em cenário de 1º turno, Lula ampliou de 3 para 9 pontos a vantagem sobre o senador: 40% a 31%. Foram entrevistadas 2.004 pessoas entre os dias 20 e 22 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Daniel Vorcaro e Flávio Bolsonaro.

— Foto: Reprodução/Evaristo SA/AFP Em uma das conversas divulgadas, o senador afirma ao banqueiro: ‘Irmão, Estou e estarei contigo sempre, não tem meia palavra entre a gente. ’ O levantamento também mostrou que 72% dos entrevistados acreditam que Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro têm uma relação próxima, enquanto 15% afirmam que eles não têm proximidade. Outros 13% disseram não saber responder.

Além disso, 64% acham que Flávio Bolsonaro agiu mal ao pedir dinheiro para Vorcaro, enquanto 25% avaliaram que ele agiu bem. Outros 11% não souberam responder. Qual kategóriada a pesquisa pertencerá





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pesquisa Datafolha Flávio Bolsonaro Daniel Vorcaro Banco Master Eleitores De Lula Eleitores De Flávio Bolsonaro Candidatura Presidencial Leitura Dessas Conversas Relâmpago De Intenções De Voto Ajuste De 1 Ponto No Leque De Vantagem Ajuste De 9 Pontos No Leque De Vantagem

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

O estado decisivo onde Lula tem seis pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro, segundo pesquisaNo estado que governou, Zema chega a 17%

Read more »

Pesquisa Datafolha: Lula com 40%, Flávio Bolsonaro com 31% na eleição de 2026A pesquisa do Datafolha divulgada nesta sexta-feira (22) mostra um cenário de eleição presidencial para 2026 com Lula (PT) com 40% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro (PL) com 31% nas avaliações independentes do instituto.

Read more »

Após caso 'Dark Horse', Flávio Bolsonaro segue como principal figura anti-Lula, aponta pesquisaMesmo após a revelação do caso 'Dark Horse', o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) segue como a ...

Read more »

Nova pesquisa confirma viabilidade disputa entre Flávio Bolsonaro e Lula em 2026Pesquisa Datafolha confirma viabilidade disputa entre Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em segundo turno das eleições de 2026.

Read more »