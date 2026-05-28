Pesquisa Datafolha: 71% dos brasileiros não veem risco de perder emprego, melhor índice desde 2013

Levantamento do Datafolha mostra que 71% dos brasileiros acreditam não correr risco de demissão ou de ficar sem trabalho. O índice é o melhor desde 2013 e reflete o baixo desemprego, atualmente em 6,1%.

Uma nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira, 27, revela que a maioria dos brasileiros está otimista em relação à segurança no emprego. De acordo com o levantamento, 71% dos entrevistados afirmam não correr risco de demissão ou de ficar sem trabalho.

Esse percentual é o maior desde 2013, quando o índice atingiu 75%. Apenas 9% dos participantes veem alguma chance de perder o emprego, enquanto 19% consideram o risco grande. A pesquisa foi realizada nos dias 12 e 13 de maio de 2025, em um momento em que a taxa de desemprego no Brasil está em 6,1%, um dos menores níveis históricos. Durante a pandemia de Covid-19, essa taxa chegou a quase 15%, o que torna o atual cenário especialmente positivo.

Foram entrevistadas 1.312 pessoas com 16 anos ou mais em 139 municípios de todo o país, e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. É importante destacar que a amostra inclui apenas pessoas que estão ocupadas, seja formal ou informalmente, ou seja, fazem parte da População Economicamente Ativa (PEA), excluindo desempregados, aposentados e estudantes. O otimismo varia conforme o perfil dos entrevistados.

Entre os funcionários públicos, 84% acham que não correm risco de perder o trabalho, enquanto entre os trabalhadores com renda de até dois salários mínimos (R$ 3.242) esse índice cai para 65%. As pessoas com 60 anos ou mais também se destacam, com 80% se sentindo seguras. Já entre os mais jovens, de 16 a 24 anos, o percentual de otimistas é menor, refletindo a maior vulnerabilidade desse grupo no mercado de trabalho.

Além disso, a pesquisa mostra que 58% dos brasileiros afirmam que a possibilidade de ficar sem emprego não lhes causa medo, enquanto 21% dizem que é o que mais lhes dá medo e 20% consideram uma das maiores preocupações. Esse nível de tranquilidade é semelhante ao observado entre 2010 e 2014, período de baixo desemprego e crescimento econômico.

Em comparação, em julho de 2019, quando a taxa de desemprego era de 11,9%, apenas 41% dos entrevistados não temiam perder o trabalho. Apesar do otimismo geral, outras pesquisas do Datafolha indicam desafios persistentes. Em abril deste ano, quase metade dos brasileiros buscou renda alternativa nos últimos meses, especialmente entre os que recebem até dois salários mínimos, e cerca de 60% afirmam não ter recursos suficientes para pagar todas as contas.

Isso sugere que, embora o mercado de trabalho esteja aquecido, a renda ainda é insuficiente para muitos. Em março, outra pesquisa mostrou que 71% dos brasileiros apoiam o fim da escala de trabalho 6x1 (seis dias de trabalho por um de descanso) e a redução da jornada, indicando uma demanda por melhores condições laborais.

O atual cenário de baixo desemprego e otimismo em relação à segurança no emprego é um reflexo da recuperação econômica pós-pandemia, mas ainda há desigualdades regionais e de renda a serem superadas. A Câmara dos Deputados aprovou recentemente o fim da escala 6x1, e a proposta segue para o Senado. Esses dados mostram um Brasil em transformação, com avanços no mercado de trabalho, mas com desafios estruturais que exigem políticas públicas contínuas





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