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Pesquisa da Globo aponta sertanejo como música preferida dos brasileiros; emissora aposta em tramas rurais

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Pesquisa da Globo aponta sertanejo como música preferida dos brasileiros; emissora aposta em tramas rurais
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📆5/27/2026 10:41 AM
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Levantamento com mais de dez mil pessoas mostra que 26% preferem sertanejo, seguido por gospel (16%) e forró (10%). Globo intensifica novelas e programas com temática rural.

A pesquisa encomendada pela TV Globo em parceria com a Quaest, divulgada durante o painel da emissora na Rio2C, revelou um dado surpreendente sobre os hábitos musicais dos brasileiros.

Com mais de dez mil entrevistados, o levantamento apontou que 26% da população prefere música sertaneja, consolidando o gênero como o favorito nacional. Em segundo lugar, com 16%, aparece a música gospel ou religiosa, enquanto forró e piseiro somam 10%. O samba e pagode, antes hegemônicos, caíram para a quarta posição com 9%, seguidos pela MPB com 8%.

Esse resultado reflete uma mudança cultural profunda no país, que deixou de ser dominado pelo ritmo do samba e abraçou o universo sertanejo. A Globo, atenta a essa transformação, intensificou sua aposta em tramas rurais e sertanejas nos últimos anos. A emissora vive uma retomada de novelas ambientadas no interior, no sertão nordestino e no agronegócio, com produções que misturam romance, conflitos familiares e problemas sociais.

Entre os marcos recentes está 'Pantanal' (2022), que resgatou o universo pantaneiro com peões, fazendas e uma estética cinematográfica de forte apelo ecológico.

'Mar do Sertão' (2022) trouxe um sertão fabulesco e bem-humorado, mesclando romance popular, coronelismo e cordel, enquanto 'Terra e Paixão' (2023) aprofundou o 'agrodrama' com disputas de terra e poder no Mato Grosso do Sul. 'Renascer' (2024), remake da obra de 1993, explorou o cacau e o misticismo rural no sul da Bahia, enquanto 'No Rancho Fundo' (2024) voltou ao Nordeste fictício com humor e famílias tradicionais.

Por fim, 'Cangaço Novo' (2023), produção do Globoplay exibida na TV aberta, mergulhou no cangaço e nas figuras de Lampião e Maria Bonita, misturando romance, violência e política no sertão das décadas de 1920 e 1930. Além das novelas, programas musicais e de entretenimento também reforçaram a conexão da Globo com o universo sertanejo e agropecuário.

Exemplos incluem o 'Fantástico' com quadros sobre o agro, o 'Caldeirão com Mion' que recebe duplas sertanejas com frequência, e o próprio 'Altas Horas', que dedicou edições especiais ao gênero. Essa estratégia não é nova, mas se intensificou desde o sucesso de 'Pantanal', que consolidou a estética rural na faixa nobre da emissora. A pesquisa da Quaest apenas confirma o acerto dessa direção, mostrando que a Globo está sintonizada com os gostos do público.

Com o sertanejo dominando as paradas e a audiência, é provável que a emissora continue investindo em histórias que celebram o campo, a música e as tradições do interior brasileiro

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