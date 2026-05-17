Pesquisa aponta que poluição sonora no Estreito de Gibraltar afeta comunicação animal

Um novo estudo descobriu que mesmo as vocalizações mais intensas não conseguem compensar a poluição sonora no Estreito de Gibraltar, uma das rotas marítimas mais movimentadas do planeta. Os animais aumentam o volume das vocalizações para tentar se ouvir em meio à poluição, mas nem sempre conseguem aumentar o suficiente para compensar o ruído marítimo.

Pesquisa aponta que nem mesmo as vocalizações mais intensas conseguem compensar a poluição sonora no Estreito de Gibraltar. Segundo um novo estudo, os animais chegam a aumentar o volume das vocalizações para tentar se ouvir em meio à poluição sonora .

Os resultados foram publicados na revista científica. Os níveis de ruído ambiente variavam entre 79 e 144 decibéis. Mesmo assim, os pesquisadores descobriram que os animais nem sempre conseguiam aumentar o volume o suficiente para compensar o ruído marítimo. O aumento das vocalizações foi identificado principalmente em sons de alta frequência e pulsos curtos, considerados mais suaves.

Já os chamados de baixa frequência, usados para localização de integrantes do grupo, praticamente não apresentaram aumento de intensidade. Durante o estudo, os pesquisadores também perceberam que as baleias vocalizavam com menos frequência em períodos de ruído mais intenso causado pelos navios. Apesar de os dados ainda serem insuficientes para conclusões definitivas, os cientistas sugerem que os animais possam evitar emitir sons em situações de barulho extremo.

Segundo Frants H. Jensen, pesquisador da Universidade de Aarhus e coautor do estudo, o aumento da poluição sonora pode afetar a comunicação e a sobrevivência dos animais marinhos. Cientistas criam tinta que deixa casas mais frias e capta água do ar Efeito colateral? Como remédio para depressão pode piorar zumbido no ouvid





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