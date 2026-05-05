Pesquisa aponta liderança de Lula no primeiro turno, mas Flávio Bolsonaro lidera no segundo

📆5/5/2026 10:23 AM
Uma pesquisa Real Time Big Data revela que Lula lidera no primeiro turno das eleições presidenciais, mas Flávio Bolsonaro tem vantagem no segundo turno. A sondagem, realizada entre 2 e 4 de março, mostra cenários variados para o segundo turno, com Lula empatado ou à frente em alguns casos.

Uma pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 5 de março, revela que o presidente Lula (PT) mantém uma liderança numérica no primeiro turno das eleições presidenciais.

De acordo com os dados, o petista aparece com uma vantagem de seis ou cinco pontos percentuais em relação ao segundo colocado, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). No entanto, em um eventual segundo turno, o cenário se inverte, com Flávio Bolsonaro liderando com 44% contra 43% de Lula. Nos outros quatro cenários de segundo turno testados, o atual presidente aparece empatado ou com vantagem sobre seus adversários.

A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 4 de março, com uma amostra de 2.000 eleitores, e apresenta uma margem de erro de dois pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%. O registro da sondagem no Tribunal Superior Eleitoral é BR-03627/2026. No primeiro cenário, Lula aparece com 40% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro com 34%.

Outros candidatos, como Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão), Aldo Rebelo (DC), Augusto Cury (Avante) e Cabo Daciolo (Mobiliza), aparecem com porcentagens menores, enquanto 6% dos entrevistados optaram por votos brancos ou nulos, e 5% não souberam ou não responderam. Candidatos como Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) não atingiram 1% das intenções de voto.

No segundo cenário, Lula mantém 38% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 33%. Outros candidatos, como Ciro Gomes (PSDB), também entram na disputa, mas com porcentagens mais baixas. No segundo turno, os cenários variam: contra Flávio Bolsonaro, Lula aparece com 43% contra 44% do senador; contra Ciro Gomes, ambos empatam com 43%; contra Ronaldo Caiado, Lula tem 43% contra 42%; contra Romeu Zema, 43% contra 39%; e contra Renan Santos, 48% contra 24%.

Os percentuais de votos nulos e brancos variam entre 7% e 13%, enquanto a porcentagem de indecisos oscila entre 6% e 15%

