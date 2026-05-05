Pesquisa aponta liderança de Lula no primeiro turno, mas Flávio Bolsonaro lidera no segundo

Uma pesquisa Real Time Big Data revela que Lula lidera no primeiro turno das eleições presidenciais, mas Flávio Bolsonaro tem vantagem no segundo turno. A sondagem, realizada entre 2 e 4 de março, mostra cenários variados para o segundo turno, com Lula empatado ou à frente em alguns casos.
Uma pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 5 de março, revela que o presidente Lula (PT) mantém uma liderança numérica no primeiro turno das eleições presidenciais.
De acordo com os dados, o petista aparece com uma vantagem de seis ou cinco pontos percentuais em relação ao segundo colocado, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). No entanto, em um eventual segundo turno, o cenário se inverte, com Flávio Bolsonaro liderando com 44% contra 43% de Lula. Nos outros quatro cenários de segundo turno testados, o atual presidente aparece empatado ou com vantagem sobre seus adversários.
A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 4 de março, com uma amostra de 2.000 eleitores, e apresenta uma margem de erro de dois pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%. O registro da sondagem no Tribunal Superior Eleitoral é BR-03627/2026. No primeiro cenário, Lula aparece com 40% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro com 34%.
Outros candidatos, como Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão), Aldo Rebelo (DC), Augusto Cury (Avante) e Cabo Daciolo (Mobiliza), aparecem com porcentagens menores, enquanto 6% dos entrevistados optaram por votos brancos ou nulos, e 5% não souberam ou não responderam. Candidatos como Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) não atingiram 1% das intenções de voto.
No segundo cenário, Lula mantém 38% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 33%. Outros candidatos, como Ciro Gomes (PSDB), também entram na disputa, mas com porcentagens mais baixas. No segundo turno, os cenários variam: contra Flávio Bolsonaro, Lula aparece com 43% contra 44% do senador; contra Ciro Gomes, ambos empatam com 43%; contra Ronaldo Caiado, Lula tem 43% contra 42%; contra Romeu Zema, 43% contra 39%; e contra Renan Santos, 48% contra 24%.
Os percentuais de votos nulos e brancos variam entre 7% e 13%, enquanto a porcentagem de indecisos oscila entre 6% e 15%
Eleições 2026 Lula Flávio Bolsonaro Pesquisa Eleitoral Segundo Turno
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Wellington Dias avalia crescimento de Flávio Bolsonaro e aposta na estabilidade da campanha de LulaMinistro Wellington Dias analisa o desempenho de Flávio Bolsonaro nas pesquisas e expressa confiança na liderança de Lula, prevendo uma campanha menos tensa que a de 2022.
Read more »
Líder do PL diz que crítica de maquiador a Flávio Bolsonaro foi conversa de salãoDeputado Sóstenes Cavalcante acredita que Michelle Bolsonaro tenha feito um 'desabafo' sobre o enteado
Read more »
Lula x Flávio: nova pesquisa Real Time Big Data mostra disputa após derrotas do presidenteLevantamento realizado com duas mil pessoas testou cinco cenários de segundo turno
Read more »
Lula x Flávio Bolsonaro: a nova pesquisa Meio/Ideia sobre eleição para presidenteO presidente Lula vai viajar nesta semana aos Estados Unidos para encontrar Donald Trump. De acordo com o Palácio do Planalto, Lula vai cumprir agenda em Washington entre quarta e quinta-feira. Mas assessores já embarcam nesta segunda para preparar a chegada do presidente.
Read more »
Real Time Big Data: Lula supera Flávio na disputa pelo 1º turnoSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »
Pesquisa aponta disputa acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro em segundo turnoLevantamento Real Time Big Data indica empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro, com o senador à frente por 1 ponto percentual. Lula lidera em outros cenários, mas com margens variáveis.
Read more »