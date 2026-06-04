Pesquisa aponta fragilidades nos professores de matemática

Um estudo realizado pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) apontou fragilidades nos professores de matemática em relação a temas como equidade e inclusão.

O Ministério da Educação (MEC) realizou um estudo em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) para avaliar a capacidade dos professores de ensinar matemática e lidar com temas relacionados à equidade e inclusão.

De acordo com o estudo, cerca de 74% dos docentes afirmam que conseguem ensinar até mesmo estudantes com maiores dificuldades, desde que haja esforço e estratégias adequadas. No entanto, apenas cerca de 30% concordam totalmente com essa declaração.

Além disso, apenas 60% dos professores dos Anos Finais e 57% dos docentes do Ensino Médio se consideram preparados para trabalhar questões relacionadas à equidade e inclusão. O estudo também mostrou que sete em cada dez professores reconhecem ter alguma responsabilidade quando os alunos não conseguem aprender, mas somente um em cada dez concorda plenamente com essa ideia. A pesquisa foi realizada entre 17 de março e 6 de abril de 2025, em 3.592 escolas brasileiras





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