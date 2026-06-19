Pesquisa aponta empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro no Tocantins

Levantamento Real Time Big Data mostra presidente e senador com 37% das intenções de voto; 52% desaprovam gestão Lula no estado.

Uma pesquisa realizada pelo instituto Real Time Big Data e divulgada nesta sexta-feira, 19, revelou um empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) no estado do Tocantins , ambos com 37% das intenções de voto em um cenário de primeiro turno para as eleições presidenciais de 2026.

O levantamento, que ouviu 1.600 eleitores entre os dias 17 e 18 de junho, aponta que nenhum outro candidato ultrapassou a barreira dos 5%. Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, aparece com 4% e Renan Santos, do partido Missão, com 2%. Já Romeu Zema (Novo), Joaquim Barbosa (DC) e Aécio Neves (PSDB) registraram 1% cada um. Os votos brancos e nulos somam 8%, enquanto os indecisos representam 11% do eleitorado tocantinense.

A pesquisa também avaliou a aprovação da gestão do presidente Lula entre os tocantinenses. De acordo com os dados, 52% desaprovam a administração do Executivo federal, enquanto 41% aprovam e 7% não souberam ou não quiseram responder. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06685/2026.

Esses números indicam um cenário de polarização política no estado, que pode ser decisivo para as estratégias das campanhas nos próximos meses. Além da disputa presidencial, a pesquisa Real Time Big Data também reflete o clima político local, onde a insatisfação com o governo federal pode influenciar as eleições para o Senado e outros cargos. O Tocantins, que tradicionalmente oscila entre diferentes forças políticas, mostra-se um campo de batalha acirrado entre petistas e bolsonaristas.

Especialistas apontam que a rejeição ao governo Lula, somada à força do bolsonarismo na região, pode favorecer candidaturas alinhadas à oposição. No entanto, a alta taxa de indecisos (11%) sugere que ainda há espaço para mudanças de opinião até outubro de 2026. A pesquisa não avaliou intenções de voto para o segundo turno, mas o empate técnico no primeiro turno já sinaliza uma disputa acirrada pela preferência do eleitorado tocantinense.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que recentemente visitou o estado para anunciar investimentos, afirmou que o governo federal está empenhado em melhorar a infraestrutura local, o que poderia ajudar a reverter a desaprovação. Contudo, o cenário atual demonstra que a gestão Lula enfrenta desafios significativos no Tocantins, especialmente em áreas como economia e segurança pública.

Com a aproximação das eleições, a tendência é que tanto o PT quanto o PL intensifiquem suas campanhas no estado, buscando convencer os indecisos e consolidar suas bases de apoio. O levantamento completo incluiu ainda perguntas sobre a avaliação de outras figuras políticas, mas sem alterar o quadro principal de empate técnico entre os dois principais pré-candidatos. Para os analistas, o resultado reforça a importância do Tocantins como um estado-pêndulo, capaz de reverter vantagens em âmbito nacional.

A pesquisa Real Time Big Data, com sua amostra representativa e margem de erro controlada, oferece um retrato confiável do momento político no estado, embora as intenções de voto possam sofrer flutuações ao longo da campanha





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