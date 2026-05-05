Pesquisa aponta disputa acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro em segundo turno

Levantamento Real Time Big Data indica empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro, com o senador à frente por 1 ponto percentual. Lula lidera em outros cenários, mas com margens variáveis.

Uma pesquisa de opinião pública divulgada nesta terça-feira, 5 de novembro, por Real Time Big Data revela um panorama eleitoral extremamente competitivo para a disputa da Presidência da República.

O levantamento explora diversos cenários de segundo turno, indicando uma acirrada disputa entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), e o atual senador Flávio Bolsonaro, filiado ao Partido Liberal (PL-RJ). A pesquisa aponta que, em um confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro, o senador apresenta uma ligeira vantagem numérica, obtendo 44% das intenções de voto contra 43% do petista.

Contudo, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais inerente à pesquisa, os dois candidatos se encontram em um empate técnico, o que sugere uma imprevisibilidade significativa no resultado final. A pesquisa não se limita a este único cenário, investigando também o desempenho de Lula em possíveis disputas contra outros potenciais adversários. Nos demais cenários de segundo turno analisados, Lula demonstra uma tendência a superar seus oponentes.

Em um confronto com Ciro Gomes, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a pesquisa indica um empate numérico, com ambos os candidatos alcançando 43% das intenções de voto. Já em um embate contra Ronaldo Caiado, do Partido Social Democrático (PSD), Lula apresenta uma vantagem de apenas 1 ponto percentual, com 44% contra 43% do governador. Contra Romeu Zema, do Partido Novo, Lula amplia sua vantagem para 4 pontos percentuais, obtendo 43% das intenções de voto contra 39% do candidato.

Por fim, em um cenário que envolve Renan Santos, da Missão, Lula se destaca com uma vantagem considerável, alcançando 48% das intenções de voto contra 24% do adversário. É importante ressaltar que, em todos os cenários, uma parcela dos eleitores manifesta indecisão, optando por votar nulo, em branco ou declarando não saber ou não responder. Essa parcela varia entre 6% e 15%, dependendo do cenário, o que reforça a incerteza em torno do resultado final da eleição.

A metodologia da pesquisa envolveu a entrevista de 2.000 eleitores, realizada entre a sexta-feira, 2 de novembro, e a segunda-feira, 4 de novembro. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%, o que significa que, em 95% das vezes, os resultados da pesquisa refletem a realidade da opinião pública.

A pesquisa foi devidamente registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03627/2026, garantindo sua transparência e conformidade com as normas eleitorais. Os resultados detalhados da pesquisa, apresentados em diferentes cenários, oferecem um panorama abrangente das possíveis dinâmicas eleitorais e auxiliam na compreensão das preferências do eleitorado. A proximidade dos resultados em alguns cenários, especialmente no confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro, indica que a eleição presidencial poderá ser decidida por uma margem estreita, tornando cada voto crucial.

A pesquisa também evidencia a importância de acompanhar de perto a evolução da campanha eleitoral e as estratégias adotadas pelos candidatos para conquistar o apoio do eleitorado. A análise dos dados da pesquisa, em conjunto com outros indicadores e informações relevantes, pode contribuir para uma melhor compreensão do cenário político e para a tomada de decisões informadas por parte dos eleitores.

A seguir, os resultados detalhados por cenário: Cenário 1: Flávio Bolsonaro (PL) – 44%, Lula (PT) – 43%, Nulo/Branco – 7%, Não sabem/não responderam – 6%. Cenário 2: Lula (PT) – 43%, Ciro Gomes (PSDB) – 43%, Nulo/Branco – 8%, Não sabem/não responderam – 6%. Cenário 3: Lula (PT) – 43%, Ronaldo Caiado (PSD) – 42%, Nulo/Branco – 9%, Não sabem/não responderam – 6%.

Cenário 4: Lula (PT) – 43%, Romeu Zema (Novo) – 39%, Nulo/Branco – 11%, Não sabem/não responderam – 7%. Cenário 5: Lula (PT) – 48%, Renan Santos (Missão) – 24%, Nulo/Branco – 13%, Não sabem/não responderam – 15%





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