Pesquisa aponta aprovação de 34,4% à gestão do governador interino Ricardo Couto no Rio

Pesquisa Datafolha mostra que 34,4% dos eleitores fluminenses aprovam a administração interina de Ricardo Couto, enquanto 27,4% a consideram ruim ou péssima. O cenário político é marcado pela vacância do cargo e discussão sobre eleição direta ou indireta.

Uma pesquisa Datafolha divulgada nesta semana revela que 34,4% dos eleitores fluminenses aprovam a administração do governador interino do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto , que assumiu o Palácio Guanabara após a renúncia de Cláudio Castro em março.

O levantamento, realizado entre 1º e 3 de junho, ouviu 1.680 eleitores em todo o estado, com margem de erro de 2,4 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Além dos 34,4% que classificam a gestão como boa ou ótima, 30,1% a consideram regular, enquanto 27,4% a avaliam como ruim ou péssima. Outros 8,1% não souberam ou não opinaram. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número RJ-05645/2026.

O cenário político fluminense vive um período de instabilidade desde a renúncia do vice-governador Thiago Pampolha em 2025, que deixou o cargo para assumir uma vaga no Tribunal de Contas estadual. Com a renúncia de Cláudio Castro em março de 2026, o estado ficou sem governador e vice, configurando a chamada dupla vacância.

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar, do União Brasil, que seria o próximo na linha sucessória, foi afastado do cargo em dezembro de 2025 e está preso preventivamente, além de ter sido cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Diante desse impasse, o desembargador Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça do Rio, assumiu interinamente o governo estadual. A pesquisa também aborda a preferência dos eleitores quanto ao método de escolha do próximo governador.

O Supremo Tribunal Federal (STF) está analisando o caso, e até o momento quatro ministros Luiz Fux, André Mendonça, Kassio Nunes Marques e Cármen Lúcia defenderam que a eleição seja indireta, realizada pela Alerj com voto secreto. O ministro Cristiano Zanin, por sua vez, votou pela realização de eleição direta, com a participação popular. O julgamento foi suspenso após pedido de vista, e não há previsão para retomada.

Analistas políticos apontam que a aprovação de 34,4% é moderada, considerando o contexto de indefinição e a gestão provisória. O governo interino tem se concentrado em manter a máquina pública funcionando e evitar crises institucionais.

No entanto, a falta de um governador eleito democraticamente gera incertezas sobre investimentos e políticas de longo prazo. A população fluminense, que enfrenta desafios como segurança pública e educação, aguarda uma definição sobre o processo eleitoral. A pesquisa Datafolha também revela diferenças regionais: na capital, a aprovação atinge 36%, enquanto no interior varia entre 33% e 35%. Entre os eleitores com maior escolaridade, a avaliação positiva cai para 30%, mas sobe para 38% entre os menos escolarizados.

O levantamento ainda mostra que 45% dos entrevistados acreditam que o estado está no caminho errado, contra 40% que veem progresso. O desembargador Ricardo Couto, que não é filiado a partido político, tem evitado declarações polêmicas e mantido uma postura técnica. Sua atuação é observada de perto por lideranças partidárias, que discutem estratégias para a sucessão. Enquanto o STF não decide, a Alerj permanece sem presidente efetivo, e o comando da Casa é exercido interinamente pelo primeiro vice-presidente.

Especialistas em direito constitucional alertam que a vacância prolongada pode afetar a governabilidade. A realização de eleições diretas exigiria uma alteração na legislação e aprovação do Congresso Nacional, o que é considerado improvável no curto prazo.

Por outro lado, a eleição indireta pela Alerj é vista como mais rápida, mas enfrenta questionamentos de legitimidade popular. O cenário no Rio de Janeiro reflete uma crise política que combina renúncias, prisões e cassações. A população, que já demonstrava insatisfação com a classe política antes desses eventos, agora observa atentamente os desdobramentos.

A pesquisa Datafolha, além de medir a aprovação do governo interino, sinaliza o desejo por soluções definitivas: 68% dos entrevistados afirmam que preferem eleições diretas para escolher o novo governador. Enquanto isso, o governo interino segue com sua agenda administrativa, incluindo a liberação de verbas para obras e programas sociais.

No entanto, a falta de um mandato eletivo limita a capacidade de tomar decisões de grande impacto. A expectativa é de que o STF retome o julgamento nas próximas semanas, mas não há cronograma definido. A pesquisa registrada sob o número RJ-05645/2026 no TSE tem se tornado referência para analisar o humor do eleitorado fluminense.

Com margem de erro reduzida, os números refletem uma sociedade dividida, mas com uma ligeira maioria que enxerga com bons olhos a gestão temporária de Ricardo Couto. Resta saber se esse apoio se manterá caso o processo sucessório se arraste por mais tempo





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