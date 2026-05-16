Pesquisa analisou quase 130 serpentes preservadas em coleções científicas e identificou estruturas semelhantes a ovidutos em jiboias

A pesquisa analisou cerca de 130 serpentes preservadas em coleções e identificou estruturas semelhantes a ovidutos em jiboias, jibois da espécie Eunectes murinus. Essa condição rara se refere a quando estruturas femininas deixam de ser completamente reabsorvidas durante a formação do embrião. Essa característica é descrita pela primeira vez com detalhes em jiboias desse grupo, usadas em coleções para conservação e estudos biológicos.

Pesquisa analisou quase 130 serpentes preservadas em coleções científicas e identificou estruturas semelhantes a ovidutos presente em jiboias, uma condição rara onde estruturas femininas deixam de ser completamente reabsorvidas durante a formação do embrião.

Essa característica é descrita pela primeira vez com detalhes em jiboias desse grupo, usadas para conservação e estudos biológicos e escolha porque atingem a maturidade sexual mais rapidamente de outras especies de jiboias, facilitando a análise de indivíduos adultos. Embora fêmales sejam signicativamente maiores que machos, o tamanho maior permite carregar mais filhotes e consumir presas maiores, aumentando as chances de vida e sucesso reprodutivo. Outra pesquisa recente encontrou o truque para detectar mentiras talvez não esteja nas expressões faciai





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