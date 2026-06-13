Pescador monta em tubarão-branco para tirar anzol e devolvê-lo ao mar após tê-lo pescado

Imagens gravadas em Nantucket, nos EUA, mostram homem retirando anzol de um tubarão de cerca de 2,4 metros antes de devolvê-lo à água.

Imagens gravadas em Nantucket , nos EUA, mostram homem retirando anzol de um tubarão de cerca de 2,4 metros antes de devolvê-lo à água. Um pescador norte-americano tornou-se viral ao capturar acidentalmente um tubarão-branco de 2,4 metros em Nantucket , Massachusetts .

Elliot Sudal, com 13 anos de experiência, retirou rapidamente o anzol do animal, montando sobre ele antes de devolvê-lo ao mar em 15 segundos. Sudal destacou a importância de libertar o tubarão rapidamente, dado que a captura intencional desta espécie protegida é ilegal na região. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas.

Um pescador norte-americano viralizou nas redes sociais após capturar acidentalmente um tubarão-branco em uma praia da ilha de Nantucket, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. As imagens mostram o momento em que ele monta sobre o animal para retirar o anzol e, em seguida, o arrasta de volta ao mar. O responsável pela captura é Elliot Sudal, pescador experiente que atua há 13 anos na região.

Segundo ele, o tubarão-branco, estimado entre 2,1 e 2,4 metros de comprimento e cerca de 136 quilos, mordeu a isca enquanto ele pescava na costa sul de Nantucket no último domingo. As gravações mostram Sudal puxando o animal para a faixa de areia, removendo rapidamente o anzol e devolvendo-o ao oceano. De acordo com o pescador, todo o procedimento levou aproximadamente 15 segundos.

Sudal afirmou que já capturou mais de mil tubarões-das-areias e centenas de tubarões-escuros ao longo dos anos, mas nunca havia fisgado um tubarão-branco. - De forma alguma eu estava tentando capturar esse tubarão-branco. Você não controla o que pega sua isca - declarou ao site local Nantucket Current. Ao perceber a nadadeira peitoral do animal durante o recolhimento da linha, o pescador identificou que se tratava de um tubarão-branco e disse ter compreendido imediatamente a gravidade da situação.

- Precisava soltá-la de forma rápida e segura. É uma criatura incrível. Fiquei honrado por ter a oportunidade de interagir com ela - afirmou. Segundo autoridades e veículos locais, a pesca de tubarões a partir da praia ainda é permitida em Nantucket, uma das poucas localidades da região onde a prática continua autorizada.

No entanto, a captura intencional de tubarões-brancos é ilegal em Massachusetts, já que a espécie é protegida. Quando ocorre uma captura acidental, o animal deve ser libertado imediatamente. O caso chamou atenção também porque, segundo Sudal, foi a primeira vez que ele fisgou um tubarão-branco após enfrentar cerca de 2 mil tubarões durante sua trajetória como pescador de costa. O animal foi visto nadando normalmente em direção a águas mais profundas após a soltura





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