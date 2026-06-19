Pescador é encontrado vivo após sete dias à deriva no mar nas Ilhas Cook

Um pescador foi resgatado após ficar sete dias à deriva no mar em uma pequena embarcação de alumínio perto das Ilhas Cook, ao norte da Nova Zelândia.

Um pescador foi resgatado após ficar sete dias à deriva no mar em uma pequena embarcação de alumínio perto das Ilhas Cook , ao norte da Nova Zelândia .

Ele partiu para pescar em 11 de junho e não retornou, gerando um alerta de familiares. A Força Aérea da Nova Zelândia localizou o homem, cujo estado de saúde não foi revelado. O caso destacou a dificuldade das operações de busca em áreas remotas do Pacífico. O homem foi localizado por equipes da Força Aérea da Nova Zelândia em uma pequena embarcação a remo de alumínio de cerca de quatro metros de comprimento.

Segundo as autoridades, o pescador havia saído sozinho para um dia de pesca em 11 de junho, partindo da ilha de Pukapuka, uma das regiões mais remotas do arquipélago das Ilhas Cook. Quando não retornou para casa, familiares acionaram a polícia local, dando início às buscas. O resgate ocorreu durante uma operação aérea realizada por uma aeronave P-8A Poseidon da Força Aérea Real da Nova Zelândia.

Imagens divulgadas pelas autoridades mostram o homem acenando para os socorristas enquanto aguardava ajuda dentro do barco. De acordo com a Força de Defesa da Nova Zelândia, em comunicado obtido pela People, embarcações pesqueiras que estavam nas proximidades foram mobilizadas para recolher o pescador após sua localização. O estado de saúde dele não foi detalhado pelas autoridades. A identidade oficial do homem não foi divulgada até o momento de forma oficial pelos órgãos envolvidos.

Veículos locais, no entanto, informaram que as equipes procuravam um pescador de 42 anos que desapareceu na mesma região e em circunstâncias semelhantes. Segundo matérias locais, ele é Pone Apiuta. O homem, que é pai de um filho, saiu para pescar em 11 de junho e foi visto por último por volta das 17h no horário local. Parentes do homem alertaram as autoridades na madrugada, quando ele não voltou para casa.

As buscas contaram com a colaboração de autoridades das Ilhas Cook e da Nova Zelândia. Em comunicado, a polícia local agradeceu o apoio das equipes neozelandesas na operação, destacando a complexidade das buscas em uma área remota do Pacífico. O caso chamou atenção pela duração da sobrevivência em mar aberto. Além da distância da costa, a região enfrentava condições consideradas difíceis, com mar agitado e ventos fortes nos dias que antecederam o resgate.

A ilha de Pukapuka fica a cerca de 1.100 quilômetros de Rarotonga, a principal das Ilhas Cook, e é considerada uma das comunidades mais isoladas do território





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