Peruvian Elections: Roberto Sanchez vs Keiko Fujimori in Final Turn

The final round of Peruvian elections will see a clash between leftist Roberto Sanchez and right-wing Keiko Fujimori, daughter of controversial former Peruvian president Alberto Fujimori. Keiko Fujimori is favored to win the elections on Sunday, but the legacy of her father's regime remains a contentious issue.
Turno final das eleições peruanas verá duelo entre esquerdista Roberto Sanchez e a direitista Keiko Fujimori , que carrega o nome de uma das famílias mais polarizadoras da política do país.
Keiko Fujimori: candidata de direita luta contra o legado negativo de seu nome, mas é favorita nas eleições peruanas de domingo. O segundo turno das eleições gerais do Peru terá neste domingo, 7, um duelo entre o esquerdista Roberto Sanchez e a representante da direita Keiko Fujimori, filha do controverso presidente peruano Alberto Fujimori, considerado por muitos um ditador, que governou o país de 1990 a 2000. Os concorrentes obtiveram, no primeiro turno, 12,03% e 17,17% dos votos, respectivamente
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