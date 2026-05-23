Peruano Juan Pablo Varillas conquista primeiro título ATP na carreira

O jovem peruano Juan Pablo Varillas conquistou seu primeiro título ATP na carreira ao vencer o americano Denis Kudla no ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha.

O peruano Juan Pablo Varillas conquistou seu primeiro título ATP na carreira ao vencer o americano Denis Kudla no ATP 500 de Hamburgo , na Alemanha .

Com essa vitória, Varillas garantiu um salto de 26 posições no ranking e assumiu o 31º lugar, o melhor da carreira. Varillas chegou ao torneio alemão com sete vitórias em 15 jogos de ATP na temporada e dois dos triunfos foram contra anfitriões. Esse é um grande momento para o jovem peruano, que está em uma trajetória de sucesso em sua carreira.

Além disso, o americano Learner Tien também venceu o ATP 250 de Genebra, na Suíça, superando o argentino Mariano Navone na final. É um dia de grande vitória para os jogadores de tênis em todo o mundo





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