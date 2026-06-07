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Peru volta às urnas para segundo turno das eleições presidenciais

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Peru volta às urnas para segundo turno das eleições presidenciais
PeruEleições PresidenciaisKeiko Fujimori
📆6/7/2026 5:09 AM
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Keiko Fujimori e Roberto Sánchez disputam a Presidência do Peru em um cenário indefinido. As pesquisas indicam uma margem apertada entre os dois candidatos.

O Peru voltará às urnas neste domingo (7) para o segundo turno das eleições presidenciais . Keiko Fujimori , conservadora e filha de um ex-presidente condenado, enfrentará Roberto Sánchez , um esquerdista conhecido por usar um chapéu camponês de aba larga.

As pesquisas apontam para um cenário indefinido e indicam que o próximo presidente deverá ser eleito por uma margem apertada. O primeiro turno já havia sido assim: o Peru demorou um mês para saber quem avançaria para a disputa final após uma contagem voto a voto. Tanto Keiko quanto Sánchez têm um passado conhecido na política peruana.

A conservadora, que terminou o primeiro turno na liderança, com 17,17% dos votos, é filha do ex-presidente Alberto Fujimori, que passou 16 anos na prisão por violações de direitos humanos cometidas durante o governo dele. O legado de Fujimori ainda divide o país. Enquanto parte da população afirma que o governo trouxe estabilidade ao Peru na década de 1990, críticos dizem que a gestão foi autoritária. O ex-presidente morreu em 2024, aos 86 anos.

Agora, Keiko tenta se eleger presidente pela quarta vez e busca se afastar da imagem do pai. Desta vez, porém, ela tem abraçado políticas públicas adotadas durante o governo dele. Sánchez, por sua vez, foi ministro do ex-presidente Pedro Castillo, deposto e preso em 2022 sob acusação de tentativa de golpe. Ele recebeu 12,03% dos votos no primeiro turno e superou o terceiro colocado por uma margem de 21 mil votos.

O candidato de esquerda defende um novo começo para o Peru, inclusive com a elaboração de uma nova Constituição - a atual foi criada justamente durante o governo Fujimori. A candidata conservadora à Presidência do Peru, Keiko Fujimori, em 17 de maio de 2026 - Foto: REUTERS/Alessandro Cinque Aos 51 anos, Keiko Fujimori está na política desde a adolescência.

Formada em administração de empresas nos Estados Unidos, ela foi eleita para o Congresso em 2006 com a maior votação já registrada para um parlamentar peruano. A candidata também passou anos sob investigação por suposto financiamento irregular de campanha. O caso foi arquivado no ano passado. Entre 2018 e 2020, ela foi mantida duas vezes em prisão preventiva e passou quase um ano e meio na cadeia.

Keiko tem se apresentado como a candidata mais capaz de restaurar a ordem e a estabilidade no Peru. Na campanha, ela tem explorado o contexto de violência vivido pelo país, marcado pelo aumento dos homicídios e das extorsões. Trabalharemos com instituições financeiras (... ) para identificar, rastrear e bloquear dinheiro proveniente de extorsão, disse.

O discurso mais duro e o alinhamento a algumas ideias do pai foram vistos como o surgimento de uma nova Keiko. Ainda assim, o partido faz questão de diferenciá-la de Fujimori, apresentando-a como uma candidata mais democrática. A nova estratégia ajudou Keiko a reduzir os altos índices de rejeição que marcaram as campanhas anteriores. Segundo o Ipsos Peru, 40% dos eleitores afirmam que não votariam nela de jeito nenhum.

O índice é menor que o registrado no primeiro turno, quando chegou a 59%. Além do combate à violência, Keiko promete criar programas sociais voltados às famílias mais pobres, incluindo o pagamento de um auxílio. Recomeço para o Peru O candidato de esquerda para a Presidência do Peru, Roberto Sánchez, em 17 de maio de 2026 - Foto: REUTERS/Alessandro Cinque Aos 57 anos, Roberto Sánchez foi quase uma zebra nas eleições peruanas.

Poucas semanas antes do pleito, ele aparecia nas pesquisas com cerca de 7% das intenções de voto. O candidato de esquerda cresceu ao longo da campanha e avançou para o segundo lugar na reta final da apuração. Criado em uma família indígena com raízes no sul do Peru, Sánchez diz ter tido uma educação modesta. Em entrevistas, contou que chegou a cogitar seguir a vida religiosa e se tornar padre.

Ele atribui o início da trajetória política ao trabalho social ligado à Igreja. O candidato costuma aparecer em público com um chapéu de palha usado por camponeses da região andina de Cajamarca, conhecido pela aba larga e pela copa alta. O acessório era usado pelo ex-presidente Pedro Castillo, que está preso. Sánchez visita Castillo com frequência na prisão e afirma que concederá indulto ao ex-presidente caso seja eleito.

No entanto, ele nega que devolverá o poder ao aliado. Entre as principais promessas está a criação de uma nova Constituição. Segundo ele, o país precisa de um novo começo. Assassinato, insegurança e corrupção são um único problema, disse.

E a luta deve ser total. Ele afirma ainda que, como católico, apoia o aborto apenas em casos de estupro ou quando a vida da gestante está em risco

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