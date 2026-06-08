Peru segue apuração em eleição marcada por polarização e crise de legitimidade

Com apuração do segundo turno ainda em andamento, o Peru enfrenta uma disputa presidencial acirrada entre Keiko Fujimori e Pedro Castillo, refletindo a profunda divisão social e a crise política que assola o país há anos. O próximo presidente herdará um Congresso fragmentado, aumento da criminalidade e baixa expectativa de permanência no cargo.

As autoridades eleitorais do Peru continuam a apuração dos votos do segundo turno das eleições presidenciais, realizado no último domingo, 8 de maio. O país andino vive um momento de intensa polarização política e social, refletida na disputa acirrada entre os dois candidatos.

De um lado, a candidata de direita Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, condenado por corrupção e violações de direitos humanos. Do outro, o esquerdista Pedro Castillo, sindicalista e ex-professor rural, que promete nacionalizar setores estratégicos e convocar uma assembleia constituinte. A eleição ocorre em meio a uma das piores crises sanitárias do mundo, com o Peru registrando a maior taxa de mortalidade per capita por Covid-19.

Além disso, o cenário político é marcado por alta instabilidade: o país elegerá seu nono presidente em menos de uma década, após uma série de governantes terem sido destituídos ou renunciado em meio a escândalos de corrupção. Quatro ex-presidentes estão atualmente presos ou em prisão domiciliar. Analistas afirmam que o pleito reflete uma profunda crise de legitimidade das instituições democráticas peruanas. A confiança no sistema eleitoral é baixa, e muitos cidadãos expressam desencanto com a classe política.

"Esta é uma eleição sem liderança sólida, com grande desconfiança no sistema eleitoral", explicou o analista político Jeffrey Radzinsky, acrescentando que "a figura do presidente da República perdeu peso no imaginário coletivo". Grande parte da votação está sendo impulsionada pela rejeição aos candidatos, e não pelo entusiasmo, com muitos peruanos escolhendo entre o que consideram o menos pior.

Urpi Torrado, CEO da empresa de pesquisas Datum Internacional, afirmou que o voto útil e o voto de protesto são forças importantes nesta eleição. O próximo presidente enfrentará desafios enormes: um Congresso fragmentado, com pelo menos nove partidos representados; aumento da criminalidade e da violência; uma economia devastada pela pandemia; e uma nação onde quase metade dos cidadãos acredita que o próximo presidente também não completará seu mandato de cinco anos.

A população peruana está dividida entre as regiões costeiras, mais urbanizadas e de renda mais alta, que tendem a apoiar Fujimori, e as regiões andinas e amazônicas, mais pobres e rurais, que apoiam Castillo. Essa divisão geográfica e socioeconômica reflete uma profunda desigualdade histórica no país. O resultado final deverá ser apertado, com margem de menos de 1 ponto percentual, conforme indicam as pesquisas de boca de urna.

A contagem oficial deve levar dias, e há receios de que o candidato derrotado não reconheça o resultado, alegando fraudes, o que poderia gerar novos protestos e agravar a crise. Em resumo, o Peru se encontra em uma encruzilhada: ou escolhe um governo de esquerda radical com riscos de ruptura institucional, ou opta pela continuidade de um modelo neoliberal associado a uma dinastia familiar controversa. Ambas as opções carregam incertezas e o país observa atento, enquanto a apuração prossegue lentamente





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Peru Eleição Presidencial Keiko Fujimori Pedro Castillo Crise Política

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Peru enfrenta segundo turno presidencial entre Keiko Fujimori e Roberto Sánchez em meio a crise institucionalPeruanos vão às urnas neste domingo para escolher entre a candidata de direita Keiko Fujimori e o esquerdista Roberto Sánchez, em eleição marcada por desconfiança nas instituições e forte fragmentação política, refletindo uma década de instabilidade com nove presidentes em dez anos.

Read more »

Eleição no Peru: quem são Roberto Sánchez e Keiko FujimoriKeiko Fujimori e Roberto Sánchez disputam a Presidência em uma eleição marcada pela polarização, eleitores indecisos e fragilidade da governança no Peru.

Read more »

Eleições no Peru: segundo turno acirrado entre Keiko Fujimori e Pedro SánchezPeruanos vão às urnas em um segundo turno decisivo, escolhendo entre Keiko Fujimori, que apela ao legado do pai, e Pedro Sánchez, que promete mudança e enfrentar a criminalidade. A eleição ocorre em um contexto de alta insegurança e desconfiança política.

Read more »

Keiko Fujimori lidera levemente no segundo turno presidencial do PeruKeiko Fujimori lidera as pesquisas de boca de urna no segundo turno presidencial do Peru com 50,7% contra 49,3% de Roberto Sánchez, segundo Ipsos. A eleição é marcada por instabilidade política e divisão entre promessas de prosperidade e temores de comunismo. Ambos os candidatos não têm maioria no legislativo, exigindo alianças para governar.

Read more »