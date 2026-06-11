A líder Keiko Fujimori, que liderou os primeiros momentos da apuração após o fechamento das urnas, no domingo, estava atrás de Sánchez desde a segunda-feira 8. A distância entre eles, entretanto, sempre foi estreita. Às 1h15 (de Brasília), com 98,2% das urnas apuradas, Keiko somava 50% do total de votos apurados. Sánchez tinha 49,9%. Apesar do alto índice de urnas apuradas, o resultado final ainda pode demorar cerca de duas semanas, segundo o Escritório Nacional de Processos Eleitorais, que organiza a votação. É necessário, ainda, revisar atas impugnadas com cerca de 450 mil votos, o que pode levar vários dias. Uma amostra de atas da contagem rápida de duas empresas de pesquisa, Ipsos e Datum, apontou no domingo Sánchez como vencedor por menos de um ponto percentual, dentro da margem de empate técnico.

A líder Keiko Fujimori , que liderou os primeiros momentos da apuração após o fechamento das urnas, no domingo, estava atrás de Sánchez desde a segunda-feira 8.

A distância entre eles, entretanto, sempre foi estreita. Às 1h15 (de Brasília), com 98,2% das urnas apuradas, Keiko somava 50% do total de votos apurados. Sánchez tinha 49,9%. Apesar do alto índice de urnas apuradas, o resultado final ainda pode demorar cerca de duas semanas, segundo o Escritório Nacional de Processos Eleitorais, que organiza a votação.

É necessário, ainda, revisar atas impugnadas com cerca de 450 mil votos, o que pode levar vários dias. Uma amostra de atas da contagem rápida de duas empresas de pesquisa, Ipsos e Datum, apontou no domingo Sánchez como vencedor por menos de um ponto percentual, dentro da margem de empate técnico. O resultado apertado da contagem rápida levou Alfredo Torres, presidente da Ipsos Peru, a esclarecer que a amostra tem uma margem de erro de 1,9%.

Por isso, e em razão dos fatores ainda pendentes de apuração, ‘é possível que os números se revertam ou que a diferença aumente’, declarou ao jornal. A votação em segundo turno neste domingo 7, para a qual foram convocados 27 milhões de eleitores, aconteceu sem incidentes, ao contrário do Keiko Fujimori, que liderou com folga entre peruanos no Brasil com os princípios do bom jornalismo permanece o mesmo. O combate à desigualdade nos importa. A denúncia das injustiças importa.

Importa uma democracia digna do nome. Importa o apego à verdade factual e a honestidade





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