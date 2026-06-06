Peru: Candidata de direita da FESPSP e adversária Sánchez disputam eleição presidencial

A disputa deste domingo ocorre em meio a uma das mais profundas crises políticas da história recente do Peru. Nos últimos dez anos, o país teve oito presidentes, reflexo de sucessivos confrontos entre Executivo e Legislativo, denúncias de corrupção e dificuldades para garantir estabilidade institucional. O cenário também é marcado por denúncias de corrupção que atingem diferentes lideranças políticas, incluindo o candidato de esquerda, Sánchez.

Os peruanos vão às urnas neste domingo (7) para escolher o próximo presidente do país em um cenário de forte polarização política e elevada incerteza sobre o resultado.

Pesquisas divulgadas antes do início do silêncio eleitoral apontavam empate técnico entre a candidata de direita, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), reforçou que o cenário permanece imprevisível, embora Keiko Fujimori apareça em posição ligeiramente mais favorável, evidenciando a forte fragmentação do eleitorado peruano. Ana Carolina também chamou atenção para o elevado índice de eleitores que pretendem votar em branco ou anular o voto no segundo turno.

Entre 12% e 13% do eleitorado deve optar por uma dessas alternativas, sinalizando insatisfação com as candidaturas que disputam a Presidência e o desgaste da confiança da população no sistema político





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