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Personas 'Não Bem-Vindas' nos Sonhos dos Governos e Legisaturas

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Personas 'Não Bem-Vindas' nos Sonhos dos Governos e Legisaturas
Personas Não Bem-VindasGovernosLegisaturas
📆5/16/2026 8:52 AM
📰JornalOGlobo
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Explica as razões pelas quais artistas, intelectuais e figuras públicas são caracterizados como 'persona não grata' em governos e legislaturas, com exemplos e exortando a reflexão sobre a liberdade de expressão e o valor da diversidade cultural.

Classificação é de ordem diplomática e costuma ser dada por países; projeto da Assembleia fluminense quer punição simbólica a humorista que fez piada com Bolsonaroo projeto de lei para torná-lo 'persona non grata' no Estado, votado na quarta-feira (13) pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

A classificação seria porque Porchat criticou o ex-presidente. Caso o projeto seja realmente aprovado, Porchat pode realmente se considerar premiado e emocionado, como disse no vídeo: ele se unirá a um grupo de celebridades que recebeu o título por outras razões até bem mais sérias do que uma piada. O título de persona non grata, ou seja, não bem-vinda, costuma ser um instrumento diplomático para expulsar representantes estrangeiros.

Mas passou a ser adotado também por governos e legisladores mostrarem repúdios a artistas, intelectuais e figuras públicas. Veja alguns exemplos abaixo

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