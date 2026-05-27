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Personagem viral ganha lançamento nacional com preços até R$ 800 e edições limitadas

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Personagem viral ganha lançamento nacional com preços até R$ 800 e edições limitadas
Bonecos ColecionáveisBlind BoxLançamento Nacional
📆5/27/2026 6:42 PM
📰exame
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Bonecos colecionáveis que se tornaram febre entre famosos chegam ao Brasil em junho com versões surpresa que podem custar até R$ 799,99. O fenômeno cultural também impulsiona séries e recordes musicais.

Um personagem que se tornou viral entre celebridades e influenciadores terá um lançamento nacional com edições limitadas e preços elevados. A confirmação foi feita de que os bonecos colecionáveis estarão disponíveis no Brasil a partir de junho, com preços que podem chegar a R$ 800, dependendo da edição e do tamanho do produto.

A figura ganhou popularidade internacional nos últimos anos após explodir nas redes sociais, especialmente em vídeos de unboxing e coleções de blind boxes, embalagens-surpresa que escondem qual versão do boneco o comprador receberá. A marca expandiu rapidamente sua presença global graças ao sucesso dos produtos limitados e das colaborações exclusivas. Os bonecos oficiais começam a ser vendidos em 5 de junho, com preços entre R$ 299,99 e R$ 799,99.

A primeira leva contará com mais de 30 produtos diferentes e seguirá o modelo tradicional de blind boxes, que transforma a compra em uma experiência de surpresa, incentivando trocas, coleções completas e até revenda de edições raras. Algumas versões limitadas chegam a atingir preços muito superiores ao valor original em plataformas de revenda internacionais. Além do público colecionador, o personagem também ganhou espaço na cultura pop e na moda.

Celebridades e influenciadores passaram a exibir os bonecos como acessórios em bolsas, estantes e vídeos de rotina, ajudando a impulsionar ainda mais a popularidade da marca. O fenômeno 'Off Campus': série ultrapassa 'The Boys' e conquista a 3ª maior estreia do Prime Video. Produção baseada nos livros de Elle Kennedy teve 36 milhões de espectadores em apenas 12 dias, atrás apenas de 'Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder' e 'Fallout'.

Rapper canadense chegou ao 14º número 1 da Billboard Hot 100 e ultrapassou o Rei do Pop entre artistas solo masculinos. Comentário do músico britânico reacendeu comparações entre o impacto cultural de Taylor Swift e o maior fenômeno musical do século 20

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Bonecos Colecionáveis Blind Box Lançamento Nacional Edição Limitada Cultura Pop

 

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