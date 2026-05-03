Pernambuco em Estado de Emergência: Chuvas Fortes Deixam 6 Mortos e 27 Cidades Afetadas

Fortes chuvas em Pernambuco causaram deslizamentos de barreiras e inundações, resultando em seis mortes e levando ao decreto de estado de emergência em 27 municípios. As áreas mais afetadas são o Grande Recife, Olinda e São Lourenço da Mata. As autoridades estão mobilizando recursos para assistência às vítimas e recuperação das áreas danificadas.

A governadora de Pernambuco , Raquel Lyra, decretou estado de emergência em 27 municípios devido aos impactos das intensas chuvas que atingiram o estado desde a sexta-feira, 1º de maio.

A medida, publicada em edição extra do Diário Oficial, visa agilizar a resposta a emergências e facilitar o acesso a recursos federais para auxiliar na recuperação das áreas afetadas. O decreto terá validade de 180 dias. Até o momento, o balanço das chuvas em Pernambuco registra seis mortes na Região Metropolitana do Recife, resultantes de deslizamentos de barreiras e afogamento. As áreas mais atingidas incluem a Zona Norte do Recife, Olinda e São Lourenço da Mata.

Entre as vítimas fatais, cinco perderam a vida em deslizamentos de terra na capital pernambucana e em Olinda. Uma dessas tragédias ocorreu no bairro de Dois Unidos, no Recife, onde Jaqueline Soares da Silva, de 25 anos, e seus filhos, Maria Helena, de 1 ano e 6 meses, e Riquelmy, de 6 anos, foram soterrados por um deslizamento de barreira.

Vizinhos relataram ter ouvido os gritos de socorro do marido e pai das crianças, José Rodrigues, que tentava desesperadamente salvar sua família. Jaqueline estava grávida de dois meses. Em Olinda, Bruna Karina da Silva, de 20 anos, e seu bebê, Pietro, de 6 meses, também morreram em um deslizamento de barreira no bairro do Passarinho. As buscas pelos corpos foram dificultadas pela continuidade das chuvas e pela instabilidade do solo.

A sexta vítima foi encontrada afogada em São Lourenço da Mata, após desaparecer em uma inundação. As equipes de resgate ainda procuram por um idoso desaparecido no bairro de Beberibe, no Recife. As autoridades estão mobilizando recursos para prestar assistência às famílias desabrigadas e desalojadas, além de realizar a remoção de escombros e a recuperação de infraestruturas danificadas.

O decreto de emergência permite a dispensa de licitações para a contratação de serviços e a aquisição de bens necessários para o enfrentamento da crise. A governadora Raquel Lyra ressaltou a importância da união de esforços entre os governos estadual e federal para superar os desafios impostos pelas chuvas.

A Defesa Civil de Pernambuco continua monitorando a situação em todo o estado, alertando para o risco de novos deslizamentos e inundações, especialmente em áreas de encosta e próximas a rios e córregos. A população é orientada a buscar abrigo em locais seguros e a seguir as orientações das autoridades. Além de Pernambuco, a Paraíba também registrou mortes em decorrência das chuvas, na cidade de Guarabira, demonstrando a gravidade da situação no Nordeste do país





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