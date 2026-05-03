Pernambuco e Paraíba em Estado de Alerta: Chuvas Fortes Decretam Emergência e Causam Mortes

Fortes chuvas em Pernambuco e Paraíba causam mortes, desabrigados e decretos de emergência em diversos municípios. Governos estaduais mobilizam recursos para assistência e reconstrução.

O estado de Pernambuco enfrenta uma grave crise humanitária devido às intensas chuvas que assolam a região desde a última sexta-feira (1º). Diante da magnitude dos danos e da crescente necessidade de assistência, o governo estadual decretou situação de emergência em 27 municípios, medida que visa agilizar a resposta aos afetados e a captação de recursos federais para a reconstrução.

A decisão, publicada em edição extra do Diário Oficial, tem validade de 180 dias e reflete a urgência da situação. Até o momento, as fortes chuvas já resultaram na trágica perda de seis vidas, incluindo três crianças, nos municípios do Recife, Olinda e São Lourenço da Mata. A governadora Raquel Lyra (PSD) tem liderado os esforços de resposta, coordenando ações de resgate, assistência humanitária e planejamento para a recuperação das áreas atingidas.

A prioridade imediata é garantir a segurança e o bem-estar das populações desabrigadas e desalojadas, fornecendo abrigo, alimentação, água potável e atendimento médico. A governadora enfatizou a importância da colaboração entre o governo estadual, as prefeituras e os órgãos de defesa civil para superar a crise. A resposta imediata às emergências concentrou-se em operações de resgate e salvamento, com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil atuando em conjunto para retirar pessoas em situação de risco.

Mais de 800 resgates foram realizados com sucesso, demonstrando a eficiência e a dedicação das equipes de socorro. Paralelamente, o governo estadual tem mobilizado recursos para a distribuição de ajuda humanitária, incluindo colchões, mantimentos, kits de limpeza e higiene pessoal, destinados aos municípios mais afetados. Escolas foram disponibilizadas como abrigos temporários para receber os desabrigados, garantindo-lhes um local seguro e acolhedor.

O decreto de emergência reconhece que as populações das cidades atingidas não possuem condições de lidar sozinhas com os impactos das inundações, justificando a necessidade de apoio governamental. A governadora Lyra ressaltou que novas avaliações serão realizadas para identificar outros municípios que possam necessitar do reconhecimento de emergência, ampliando o alcance da assistência. O balanço mais recente, divulgado na manhã de domingo (3), aponta para 807 pessoas resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, 1.601 desabrigadas e 1.389 desalojadas.

Além de Pernambuco, o estado da Paraíba também tem sido duramente atingido pelos temporais durante o feriado prolongado. As equipes de bombeiros locais registraram 390 atendimentos, incluindo 171 ocorrências e 219 ações assistenciais, além de 306 resgates de pessoas em diversas cidades. A mobilização de recursos humanos e materiais tem sido intensa, com a participação de 746 militares, viaturas, embarcações e aeronaves.

Embora o governo paraibano afirme que não há registros oficiais de vítimas fatais diretas em decorrência das chuvas, as duas mortes por choque elétrico ocorridas em Guarabira, antes de uma corrida de rua, ainda estão sob investigação. A situação exige atenção contínua e medidas preventivas para evitar novas tragédias. A coordenação entre os governos estaduais e municipais, bem como a participação da sociedade civil, são fundamentais para mitigar os impactos das chuvas e garantir a segurança da população.

A reconstrução das áreas afetadas será um desafio complexo, que exigirá investimentos significativos e um planejamento cuidadoso para evitar que desastres semelhantes se repitam no futuro. A lista completa dos municípios pernambucanos em situação de emergência inclui Abreu e Lima, Aliança, Araçoiaba, Buenos Aires, Camaragibe, Goiana, Glória do Goitá, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itambé, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Limoeiro, Moreno, Nazaré da Mata, Olinda, Passira, Paudalho, Paulista, Pombos, Recife, São Lourenço da Mata, São Vicente Férrer, Timbaúba, Vicência e Vitória de Santo Antão





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