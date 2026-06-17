Perfumes de Luxo dos Craques: Vini Jr., Neymar, CRonaldo e Outros Levam Fragrâncias Exclusivas para a Copa

Confira as fragrâncias preferidas por jogadores como Neymar, Vini Jr., Cristiano Ronaldo, Messi e outros, que carregam em suas malas durante competições internacionais, com preços que variam entre R$ 730 e R$ 7 mil.

Os jogadores de futebol também são conhecidos por vaidades além do campo, incluindo a escolha de fragrâncias de luxo que frequentemente levam em suas malas durante competições internacionais.

Neymar, camisa 10 da seleção brasileira, demonstrou sua preferência pelo perfume Oud Maracujá, da Maison Crivelli, uma fragrância exótica e luxuosa com preço em torno de R$ 4 mil. O jovem brasileiro Vini Jr., embaixador global da Hugo Boss, revelou em entrevista à GQ da Espanha que o BOSS Bottled Beyond é um item essencial em sua bagagem, custando aproximadamente R$ 730.

O francês Ousmane Dembélé, atual Bola de Ouro e destaque do Paris Saint-Germain, opta pelo Blue Vanille, da Henry Jacques, para noites decisivas, com valores entre R$ 5 mil e R$ 7 mil devido à exclusividade da marca. Messi, ídolo argentino, prefere o Allume Homme Sport, com vidro custando R$ 1.150. Cristiano Ronaldo é frequentemente associado à fragrância Pi da Givenchy, com frasco por cerca de R$ 800.

Declan Rice, da seleção inglesa, escolhe o Xerjoff Erba Pura, que pode chegar a R$ 3.500. Outros nomes como o alemão (provavelmente referindo-se a um jogador não explicitado no texto original, mas que no contexto pode ser Toni Kroos ou outro, porém o texto menciona 'o jogador alemão' sem nome, então se mantém a generalidade) elege o By Killian, com notas de marshmallow e flor de laranjeira, por cerca de R$ 3 mil.

Já o meia-campista (possivelmente referindo-se a outro atleta, mas o texto não especifica) revelou preferir o Prada Luna Rossa Ocean, encontrado por R$ 1.400. Essas escolhas refletem tendências no mundo das fragrâncias, dos clássicos franceses às luxuosas criações árabes que se tornaram febre entre os craques.

A presença desses perfumes nas malas dos atletas destaca a importância da imagem pessoal e do refinamento mesmo em contextos de alta competição, onde detalhes como o scent próprio podem fazer parte da rotina de preparação psicológica e estilo. É interessante notar como algumas marcas, como Hugo Boss e Givenchy, têm associação direta com os jogadores através de contratos de endorsment, enquanto outras são escolhas pessoais que emergem em entrevistas, mostrando um mercado de luxo que acompanha o estrelato do futebol.

Além disso, a variação de preços - de pouco mais de R$ 700 a quase R$ 7 mil - evidencia o espectro de exclusividade, desde fragrâncias de prateleira até itens praticamente sob encomenda. Essas preferências também servem como influência para fãs que buscam replicar o estilo de seus ídolos, movimentando vendas e criando demandas específicas no setor de perfumaria





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