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Perda do apoio dos EUA é o principal risco estratégico para Israel

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Perda do apoio dos EUA é o principal risco estratégico para Israel
IsraelEstados UnidosApoio
📆6/13/2026 6:17 AM
📰CNNBrasil
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O professor Vinícius Rodrigues Vieira avaliou os desafios enfrentados pelo Estado israelense e destacou que a mudança no ambiente político americano pode reduzir significativamente o apoio histórico dado a Israel por Washington.

A perda do apoio dos Estados Unidos é o principal risco estratégico para Israel, segundo um professor de Economia e Relações Internacionais. O professor Vinícius Rodrigues Vieira, da FAAP e da FGV, avaliou os desafios enfrentados pelo Estado israelense e afirmou que questões internas, como as mudanças demográficas, são relevantes, mas não suficientes para ameaçar a continuidade do país.

A mudança no ambiente político americano pode reduzir significativamente o apoio histórico dado a Israel por Washington. O professor destacou que até três quartos dos eleitores democratas são contra o apoio de Israel e que há um componente identitário relevante nesse grupo.

Além disso, ele argumentou que setores do movimento conservador americano também podem rever sua posição em relação a Israel a partir de uma agenda política cada vez mais voltada para questões identitárias internas. As mudanças demográficas em Israel ampliam os incentivos para a manutenção da atual trajetória política do país, segundo o professor. A população ortodoxa israelense cresceu de forma acelerada nas últimas décadas e hoje seria de 14% a 15%, sendo que, no começo do século, era 7%.

A perda do apoio dos Estados Unidos é um risco significativo para Israel e pode ter consequências importantes para o país. O professor destacou que o risco é de ambos os lados, tanto o caminho republicano quanto o caminho democrata são pouco promissores para Israel, caso o país continue nessa toada

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