Pentágono Solicita 80 Bilhões para Cobrir Custos Ampliados da Guerra no Irã

O Pentágono busca mais de 80 bilhão para consolidar os custos de combate ao Irã e outras operações, enfrentando resistência no Congresso e possivelmente reduzindo treinamentos militares.

A guerra que tem se desenrolado desde o início de fevereiro entre os Estados Unidos e o Irã acabou se tornando uma pesadelo financeiro para o Pentágono, que agora requer mais do que 80 bilhões de dólares para cobrir as despesas acumuladas.

Segundo informações vindas do vice-secretário de Defesa, Stephen Feinberg, os custos já ultrapassam em quase três vezes a estimativa inicial de 29 bilhões de dólares que havia sido divulgada em maio. O edital, entusiasmado com o número, foi encaminhado aos parlamentares norte‑americanos, que já demonstram crescente preocupação com a escalada de despesas que não apenas abrange a batalha contra o Irã, mas também outras operações militares de larga escala.

Entre os investimentos contestados estão os gastos com a ação militar em Israel, a captura de líderes perseguidos na Venezuela, o controle de rotas marítimas no Pacífico contra o tráfico de drogas e programas de manutenção de novas tecnologias. O orçamento anual de 2026 do Pentágono legitima cerca de um trilhão de dólares, contudo, qualquer aumento demanda aprovação do Departamento de Gestão e Orçamento, que analisa a viabilidade de ampliar custeio federal antes de dirigir o pedido ao Congresso.

No cenário atual, o texto de Feinberg sugere que a falta de recursos ao longo do verão pode forçar as Forças Armadas a reduzir exercícios e outras atividades prioritárias, colocando em risco a prontidão militar do país. Em paralelo, o secretário de Defesa Pete Hegseth esteve em discussões com senadores republicanos, apontando a necessidade de novos pedidos de financiamento.

Segundo relato do jornal Wall Street Journal, a intenção é enviar um pedido suplementar aos parlamentares ainda nos próximos dias, mas a resposta não parece dormente: alguns legisladores já declararam que a votação será de diante de objeções. Adicionalmente, houve alerta de que munições de alto valor - consideradas fundamentais para outras operações de interesse dos Estados Unidos - estavam sendo escoltadas em massa para o conflito, levantando questionamentos sobre a prioridade de alocação de recursos.

A reação do Congresso nas últimas semanas tem se mostrado cautelosa, com o debate sobre financiamento militar atingindo o centro das atenções. Se o pedido for aprovado, os repórteres acreditam que a defesa poderá manter a pressão dos EUA sobre a região, entretanto, haverá um risco de polarização política que arriscaria adiar ou impedir futuros aumentos de orçamento.

Em última análise, a questão pode lançar luz sobre a tendência de gastos que não apenas molda a política externa dos EUA, mas também define a postura internacional de potenciais futuros conflitos. O futuro próximo do conflito no Irã parece incerto, mas a realidade evidenciada é a precariedade de custos que está assolando o cenário de defesa norte‑americano.

Enquanto o partido dominante prossegue com a discussão de recursos, o equilíbrio entre empenho militar e sustentabilidade financeira permanece intacto, exigindo decisões audaciosas à medida que os obstáculos financeiros persistem em direção à trajetória da guerra





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Guerra Irã Orçamento Defesa Congresso Pete Hegseth Gastos Militares

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Acordo entre Irã e EUA estabelece cessar-fogo e reabertura do Estreito de OrmuzO acordo entre o Irã e os Estados Unidos estabelece os termos do cessar-fogo entre os rivais históricos, a reabertura do Estreito de Ormuz, algum alívio financeiro para o Irã e uma reafirmação de Teerã de que jamais produzirá uma arma nuclear. O acordo também estabelece a criação de um plano abrangente para a reabilitação e o desenvolvimento econômico da República Islâmica do Irã, garantindo um financiamento de pelo menos US$ 300 bilhões.

Read more »

Desenrola 2 já renegociou R$ 20 bilhões a 30 bilhões em dívidas, diz DuriganAlém das famílias, os pequenos negócios foram beneficiados com um programa de renegociação de dívidas e estão tomando crédito a juros menores, acrescentou o ministro em reunião conjunta de comissões na Câmara dos Deputados

Read more »

Irán busca liberar mais de US$ 100 bilhões em ativos congelados no exteriorO Irã busca liberar mais de US$ 100 bilhões em ativos congelados no exterior, com um foco inicial em destravar US$ 24 bilhões em negociações com os EUA para aliviar sua crise econômica. Esses ativos, retidos principalmente após sanções americanas em 2018, estão em países como China, Iraque, Coreia do Sul, Índia e Catar.

Read more »

EUA negam pagamento de US$ 300 bilhões ao Irã e anunciam cessar-fogo regionalO governo dos Estados Unidos afirmou que não desembolsará US$ 300 bilhões para a reconstrução do Irã, apesar de constar em acordo de paz assinado entre Trump e o presidente iraniano. O memorando prevê o fim imediato das operações militares em todas as frentes, incluindo Líbano, Hezbollah e Israel, e estabelece prazos para retirada de forças e suspensão de bloqueio marítimo, com negociações finais em até 60 dias.

Read more »