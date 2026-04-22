Pentágono Alerta para Possível Bloqueio de Seis Meses do Estreito de Ormuz

Avaliação de inteligência indica que a remoção completa de minas no Estreito de Ormuz, em caso de conflito com o Irã, pode levar até seis meses, gerando preocupações sobre o impacto econômico global.

O Pentágono comunicou aos membros do Congresso, durante reuniões confidenciais realizadas esta semana, uma avaliação de inteligência que aponta para um período potencialmente longo para a remoção completa de minas marítimas no Estreito de Ormuz, caso um conflito com o Irã se intensifique ou termine.

De acordo com uma fonte com conhecimento direto das discussões, a remoção total das minas poderia levar até seis meses. Essa informação foi compartilhada com o Comitê de Serviços Armados da Câmara dos Representantes em uma reunião realizada na terça-feira, dia 21, e corrobora relatórios anteriores do Washington Post sobre o assunto. A divulgação dessa avaliação, embora cercada de controvérsia e negações oficiais, sublinha a gravidade das consequências econômicas e geopolíticas de um possível confronto no Golfo Pérsico.

A avaliação do Pentágono ecoa uma análise interna da Agência de Inteligência de Defesa (DIA), divulgada no mês passado, que estimava que o Irã teria a capacidade de bloquear o Estreito de Ormuz por um período que variava entre um e seis meses. Quatro fontes familiarizadas com o documento da DIA confirmaram essa informação à CNN.

Inicialmente, autoridades da Casa Branca e do Pentágono minimizaram a importância dessa avaliação, especialmente o cenário mais pessimista de seis meses de bloqueio, considerando-o improvável e não sendo levado em consideração no planejamento estratégico. No entanto, a repetição dessa estimativa em discussões com o Congresso sugere que a possibilidade de um bloqueio prolongado está sendo reavaliada, mesmo que oficialmente negada.

A importância estratégica do Estreito de Ormuz reside no fato de que ele é uma das rotas marítimas mais cruciais do mundo para o transporte de petróleo e gás natural, conectando os países produtores do Oriente Médio aos mercados consumidores da Ásia, Europa e América do Norte. Um bloqueio prolongado teria um impacto devastador na economia global, elevando os preços da energia, interrompendo o comércio internacional e potencialmente desencadeando uma recessão econômica.

A complexidade da remoção de minas marítimas, especialmente em um ambiente hostil e com a possibilidade de novas minas serem lançadas, é um fator determinante para o longo prazo estimado. A identificação, neutralização e remoção segura das minas exigem equipamentos especializados, pessoal altamente treinado e um risco considerável para as equipes envolvidas.

Além disso, a profundidade e a densidade do campo minado, bem como a presença de correntes marítimas e outras condições ambientais adversas, podem dificultar ainda mais o processo. A reação do Pentágono à divulgação da informação foi de forte crítica à imprensa, com o porta-voz Sean Parnell acusando a mídia de “jornalismo desonesto” e de divulgar informações “falsas” vazadas de uma reunião confidencial.

Parnell reiterou que um fechamento de seis meses do Estreito de Ormuz é “inaceitável” e que a avaliação da DIA não implica necessariamente que o cenário seja plausível. Ele enfatizou que o Secretário de Defesa considera o bloqueio do Estreito uma “impossibilidade”.

No entanto, a insistência do Pentágono em minimizar a ameaça e desqualificar a avaliação da DIA não convenceu todos os observadores. Muitos analistas argumentam que a divulgação da informação, mesmo que parcial e controversa, serve como um alerta para a necessidade de se preparar para o pior cenário possível. A situação no Estreito de Ormuz permanece tensa, com a presença de forças navais de diversos países, incluindo os Estados Unidos, Irã e seus aliados regionais.

A possibilidade de um incidente militar, seja por erro de cálculo ou por provocação deliberada, é uma preocupação constante. A diplomacia e o diálogo são considerados os únicos meios eficazes para evitar uma escalada do conflito e garantir a segurança da navegação no Estreito de Ormuz. A comunidade internacional tem apelado por moderação e por uma solução pacífica para as tensões na região, reconhecendo a importância vital do Estreito para a estabilidade econômica global.

A avaliação do Pentágono, apesar das negações oficiais, serve como um lembrete da fragilidade da situação e da necessidade de se estar preparado para enfrentar os desafios que se apresentam





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