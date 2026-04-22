Head Topics

Pentágono Alerta para Possível Bloqueio de Seis Meses do Estreito de Ormuz

Internacional News

Pentágono Alerta para Possível Bloqueio de Seis Meses do Estreito de Ormuz
Estreito De OrmuzIrãPentágono
📆4/22/2026 10:13 PM
📰CNNBrasil
200 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 100% · Publisher: 97%

Avaliação de inteligência indica que a remoção completa de minas no Estreito de Ormuz, em caso de conflito com o Irã, pode levar até seis meses, gerando preocupações sobre o impacto econômico global.

O Pentágono comunicou aos membros do Congresso, durante reuniões confidenciais realizadas esta semana, uma avaliação de inteligência que aponta para um período potencialmente longo para a remoção completa de minas marítimas no Estreito de Ormuz, caso um conflito com o Irã se intensifique ou termine.

De acordo com uma fonte com conhecimento direto das discussões, a remoção total das minas poderia levar até seis meses. Essa informação foi compartilhada com o Comitê de Serviços Armados da Câmara dos Representantes em uma reunião realizada na terça-feira, dia 21, e corrobora relatórios anteriores do Washington Post sobre o assunto. A divulgação dessa avaliação, embora cercada de controvérsia e negações oficiais, sublinha a gravidade das consequências econômicas e geopolíticas de um possível confronto no Golfo Pérsico.

A avaliação do Pentágono ecoa uma análise interna da Agência de Inteligência de Defesa (DIA), divulgada no mês passado, que estimava que o Irã teria a capacidade de bloquear o Estreito de Ormuz por um período que variava entre um e seis meses. Quatro fontes familiarizadas com o documento da DIA confirmaram essa informação à CNN.

Inicialmente, autoridades da Casa Branca e do Pentágono minimizaram a importância dessa avaliação, especialmente o cenário mais pessimista de seis meses de bloqueio, considerando-o improvável e não sendo levado em consideração no planejamento estratégico. No entanto, a repetição dessa estimativa em discussões com o Congresso sugere que a possibilidade de um bloqueio prolongado está sendo reavaliada, mesmo que oficialmente negada.

A importância estratégica do Estreito de Ormuz reside no fato de que ele é uma das rotas marítimas mais cruciais do mundo para o transporte de petróleo e gás natural, conectando os países produtores do Oriente Médio aos mercados consumidores da Ásia, Europa e América do Norte. Um bloqueio prolongado teria um impacto devastador na economia global, elevando os preços da energia, interrompendo o comércio internacional e potencialmente desencadeando uma recessão econômica.

A complexidade da remoção de minas marítimas, especialmente em um ambiente hostil e com a possibilidade de novas minas serem lançadas, é um fator determinante para o longo prazo estimado. A identificação, neutralização e remoção segura das minas exigem equipamentos especializados, pessoal altamente treinado e um risco considerável para as equipes envolvidas.

Além disso, a profundidade e a densidade do campo minado, bem como a presença de correntes marítimas e outras condições ambientais adversas, podem dificultar ainda mais o processo. A reação do Pentágono à divulgação da informação foi de forte crítica à imprensa, com o porta-voz Sean Parnell acusando a mídia de “jornalismo desonesto” e de divulgar informações “falsas” vazadas de uma reunião confidencial.

Parnell reiterou que um fechamento de seis meses do Estreito de Ormuz é “inaceitável” e que a avaliação da DIA não implica necessariamente que o cenário seja plausível. Ele enfatizou que o Secretário de Defesa considera o bloqueio do Estreito uma “impossibilidade”.

No entanto, a insistência do Pentágono em minimizar a ameaça e desqualificar a avaliação da DIA não convenceu todos os observadores. Muitos analistas argumentam que a divulgação da informação, mesmo que parcial e controversa, serve como um alerta para a necessidade de se preparar para o pior cenário possível. A situação no Estreito de Ormuz permanece tensa, com a presença de forças navais de diversos países, incluindo os Estados Unidos, Irã e seus aliados regionais.

A possibilidade de um incidente militar, seja por erro de cálculo ou por provocação deliberada, é uma preocupação constante. A diplomacia e o diálogo são considerados os únicos meios eficazes para evitar uma escalada do conflito e garantir a segurança da navegação no Estreito de Ormuz. A comunidade internacional tem apelado por moderação e por uma solução pacífica para as tensões na região, reconhecendo a importância vital do Estreito para a estabilidade econômica global.

A avaliação do Pentágono, apesar das negações oficiais, serve como um lembrete da fragilidade da situação e da necessidade de se estar preparado para enfrentar os desafios que se apresentam

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNNBrasil /  🏆 2. in BR

Estreito De Ormuz Irã Pentágono Minas Marítimas Economia Global

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Preços do petróleo caem em 6% com incerteza sobre Estreito de OrmuzPreços do petróleo caem em 6% com incerteza sobre Estreito de OrmuzSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

Irã reafirma soberania sobre Estreito de Ormuz e prepara lei para controlar navegaçãoIrã reafirma soberania sobre Estreito de Ormuz e prepara lei para controlar navegaçãoO parlamentar e ex-comandante iraniano Ebrahim Azizi declarou que o controle do Estreito de Ormuz é um direito inalienável do Irã, com um projeto de lei em andamento para formalizar a gestão da via marítima pelas forças armadas.
Read more »

Tensão no Estreito de Ormuz: Impacto Econômico e Dinâmicas dos Bloqueios NavaisTensão no Estreito de Ormuz: Impacto Econômico e Dinâmicas dos Bloqueios NavaisA situação no Estreito de Ormuz, com ameaças de bloqueio pelo Irã e restrições impostas pelos EUA, causa instabilidade econômica global e levanta questões sobre o funcionamento e os critérios dos bloqueios navais. A reportagem analisa a localização estratégica, o impacto no tráfego marítimo e as implicações financeiras.
Read more »

Trump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de OrmuzTrump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de OrmuzMedida ocorre a pedido do Paquistão, enquanto Washington aguarda uma proposta unificada de líderes iranianos.
Read more »

Instabilidade no Estreito de Ormuz ameaça economia globalInstabilidade no Estreito de Ormuz ameaça economia globalConflito no Estreito de Ormuz causa impactos significativos no abastecimento global, afetando setores como aviação, indústria, saúde e até a produção de bens de consumo. Especialistas alertam para um cenário prolongado de efeitos, mesmo após um possível acordo.
Read more »

Navio porta-contentores atacado próximo ao Estreito de OrmuzNavio porta-contentores atacado próximo ao Estreito de OrmuzUm navio porta-contentores foi atacado por militares iranianos no Estreito de Ormuz, causando danos à ponte de comando. A tripulação está segura, mas o incidente aumenta as tensões na região, já afetada por conflitos e restrições à navegação.
Read more »



Render Time: 2026-04-23 01:13:33