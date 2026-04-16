Pentágono Alerta Irã: "Guerra Retomada Imediatamente" se Condições Não Forem Aceitas; Bloqueio de Ormuz é "Sucesso"

Secretário de Defesa Pete Hegseth e Chefe do Estado-Maior Dan Caine detalham a estratégia militar dos EUA no Golfo Pérsico, anunciando controle total do Estreito de Ormuz e advertindo Teerã sobre consequências caso negociações falhem. Hegseth usa retórica belicista e compara a imprensa a "fariseus".

O Secretário de Defesa, Pete Hegseth, compareceu nesta quinta-feira pela oitava vez ao Pentágono desde o início, há 47 dias, da guerra lançada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Foi a primeira ocasião em que falou com a imprensa desde a entrada em vigor do bloqueio militar do Estreito de Ormuz, ordenado pelo Presidente Donald Trump. Após o fracasso das conversações realizadas no último fim de semana em Islamabad (Paquistão) para selar um cessar-fogo que expira na próxima quarta-feira, juntou-se na segunda-feira à pressão que Teerã vem aplicando de facto há semanas nesse gargalo do Golfo Pérsico, por onde circula um quinto dos hidrocarbonetos que abastecem o mundo.

O chefe do Estado-Maior, Dan Caine, também interveio, oferecendo detalhes sobre como seus homens estão implementando um bloqueio que ele classificou de 'bem-sucedido'. Hegseth, por sua vez, alertou Teerã que o exército americano está pronto, 'com as armas carregadas', especificou, para retomar 'imediatamente a guerra' se seus negociadores não aceitarem as condições oferecidas pelos negociadores enviados por Washington, que na primeira tomada de contato foi liderada pelo vice-presidente, J. D. Vance.

O Secretário de Defesa, que prefere ser chamado de 'Secretário de Guerra', apesar de o Congresso não ter autorizado tal mudança de denominação, empregou sua já clássica retórica belicista, sua voluptuosa descrição das capacidades militares americanas e um discurso em que mistura hipérbole e intimidação. 'Sabemos que eles estão desenterrando os lançadores e mísseis que lhes restam, mas também sabemos que estão destruídos e que carecem de capacidade para reconstruí-los. Nós, em contrapartida, estamos nos rearmando com mais potência do que nunca e com inteligência superior', disse. Referiu-se várias vezes ao 'novo regime' iraniano, com ênfase na palavra 'novo', para sublinhar o descabeçamento por bombardeio de dezenas de seus líderes. Aos que os substituem, conclamou repetidamente a escolher 'sabiamente'.

'A Marinha dos Estados Unidos controla o que entra e sai do estreito, e o fará pelo tempo que considerar necessário. Vocês não podem controlar nada', advertiu ao inimigo, a quem desenhou como um oponente derrotado, que, no entanto, se mantém de pé em uma guerra assimétrica que já dura quase dois meses. 'Isso não é controle. É pirataria. É terrorismo', acrescentou sobre o bloqueio iraniano de Ormuz. O 'sábio', insistiu, seria 'optar pela negociação'. 'Se não, bombardearemos as infraestruturas energéticas chave e o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, e nossos amigos desse departamento desatarão a Operação Fúria Econômica à base de sanções. Podemos fazer isso pelo bem ou pelo mal', sentenciou.

Após a intervenção do Secretário de Defesa, foi a vez de Caine, que se serviu de mapas do estreito para oferecer os detalhes táticos do bloqueio americano. Neles, uma linha que parte quase da fronteira com o Paquistão fixa o local onde o Exército dos Estados Unidos mantém sob controle, segundo o chefe do Estado-Maior, os navios iranianos ou com origem ou destino aos portos do país. Segundo o alto comando, '13 capitães de navio tomaram a sábia decisão de dar a volta' diante das ameaças americanas, que de momento não se concretizaram. 'Não foi necessário abordar nenhum desses navios', acrescentou.

Caine também explicou — antes de passar a palavra ao almirante Brad Cooper, responsável pelo Comando Central, estreante nessas comparecências regulares do Pentágono — que a carga da operação recai sobre os 'destróieres da classe Arleigh Burke' desdobrados no Oriente Médio. O chefe do Estado-Maior os definiu como 'o carro esportivo da Marinha dos Estados Unidos, com seus 170 metros de comprimento e quase 10 andares de altura da quilha ao mastro'. 'Estão armados até os dentes', acrescentou, antes de definir Ormuz como 'o estacionamento congestionado de um centro comercial em fim de semana' e de louvar a destreza dos 'marinheiros que tomam decisões em tempo real'. Desses, destacou em uma digressão um tanto desconcertante, sua juventude. 'O timoneiro, de guarda na ponte, normalmente tem entre 18 e 19 anos, e confia-se nele para conduzir este navio de guerra através do estacionamento desse supermercado sem bater. O oficial de navegação, que normalmente acabou de terminar a universidade, é quem dá as ordens sobre onde levar esse navio de guerra para executar a missão que o secretário e o presidente nos encomendaram'.

Antes, Hegseth havia apresentado novamente essa missão como uma guerra santa, e também recorreu à linguagem bíblica em sua argumentação para, outra vez, atacar a imprensa 'tradicional' que cobre o Pentágono. Comparou-a com os 'fariseus' que, segundo ouviu no domingo passado no sermão de sua igreja, não quiseram reconhecer um milagre de Jesus, 'que curou um homem com a mão atrofiada'.





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