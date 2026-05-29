Pensão especial para dependentes de vítimas de feminicídio: requisitos e procedimentos

Entenda os critérios e documentos necessários para a concessão de pensão especial a menores de 18 anos em situação de vulnerabilidade social que dependiam economicamente de vítimas de feminicídio. A norma abrange filhos biológicos, enteados e menores sob guarda ou tutela, desde que comprovada a dependência. O benefício não tem caráter retroativo e exige representação legal, com restrições aos envolvidos no crime.

De acordo com a norma, têm direito à pensão os menores de 18 anos em situação de vulnerabilidade social cuja renda familiar per capita seja igual ou inferior a um quarto do salário-mínimo.

Além dos filhos biológicos, poderão receber o benefício enteados, menores sob guarda e tutelados que comprovem dependência econômica em relação à vítima. O solicitante da pensão especial deve apresentar o documento pessoal de identificação oficial com foto da criança ou do adolescente ou, na impossibilidade deste, a certidão de nascimento.

Para os filhos menores de idade nesta situação deve ser apresentado um dos seguintes documentos que relacionem o fato a um feminicídio: Se a pensão for devida a um dependente da mulher vítima de feminicídio, deverá ser apresentado o termo de guarda ou de tutela provisória ou definitiva. O requerimento da pensão especial deve ser feito pelo representante legal dos filhos e dependentes da vítima do crime.

Porém, é vedado que as crianças e adolescentes sejam representadas pelo autor, coautor ou participante do crime de feminicídio tanto para requerer quanto para administrar o benefício mensal. O pagamento da pensão especial será devido a partir da data do requerimento. Portanto, não tem efeito financeiro retroativo à data de morte da vítima





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