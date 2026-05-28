Peñarol e Santa Fe empatam na primeira partida da Copa Libertadores

O Peñarol e o Santa Fe empataram na primeira partida da Copa Libertadores, válido pela primeira rodada. O resultado foi de 1x1, no El Campín, casa dos colombianos. O Santa Fe derrotou o Platense por 2x1 na última rodada e segue vivo na luta por uma vaga nas oitavas de final.

Luis Angulo invade a direita da área com liberdade e chuta mascado de pé direito para a defesa de Andrés Mosquera. Alexis Zapata recebe de Nahuel Bustos na esquerda, invade a área e finaliza cruzado de canhota para o gol, 1x0!

POR CIMA! Matías Arezo cobra a falta da intermediária com a perna direita e a bola passa por cima do alvo de Mosquera. Nicolás Fernández recebe de Leandro Umpiérrez na entrada da área e finaliza de pé direito à direita de Andrés Mosquera. Na primeira partida entre os clubes, válido pela primeira rodada, Peñarol e Santa Fe ficam no 1x1 no El Campín, casa dos colombianos.

O Santa Fe derrotou o Platense por 2x1 na última rodada e segue vivo na luta por uma vaga nas oitavas de final. Para isso, a equipe precisa vencer o Peñarol no Uruguai, além de contar com a derrota do Platense para o Corinthians na outra partida do grupo. O time ocupa a 3ª posição, com 5 pontos conquistados. O Peñarol chega pressionado e precisa da vitória contra o Santa Fe na noite de hoje para garantir vaga na Sul-Americana.

A equipe é a lanterna do grupo, com 3 pontos, e ainda não venceu na competição. As equipes pertencem ao Grupo E da Libertadores, junto com Corinthians e Platense, que também se enfrentam às 21h30, na Neo Química Arena





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