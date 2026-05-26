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Peelander-Z members survive severe road accident in New Mexico, USA

Entertainment News

Peelander-Z members survive severe road accident in New Mexico, USA
Peelander-ZRoad AccidentNew Mexico
📆5/26/2026 5:47 PM
📰jornalextra
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Three members of the Japanese punk band Peelander-Z, known as Yellow, Pink, and Tiger, survived a severe road accident in New Mexico, USA, on May 18, 2020. The band was on its way to a show when the accident occurred. Each member suffered multiple fractures, trauma, and other severe injuries. The update on a GoFundMe page shared by the band's manager, Brad Raffenaud, details the injuries and the recovery process.

Um acidente envolvendo um caminhão e uma van que levava os integrantes da banda punk japonesa Peelander-Z foi descrito como desolador e com os piores prognósticos possíveis.

No entanto, três membros do grupo conseguiram sobreviver à forte colisão em rodovia no Novo México em 18 de maio, após seguirem para o local de um show. Cada um sofreu ferimentos graves, incluindo vértebras fraturadas, ossos quebrados e traumas cerebrais. A atualização publicada em uma página aberta no site de financiamento coletivo GoFundMe detalhou os ferimentos sofridos por cada um dos membros, conhecidos como Yellow, Pink e Tiger.

Kengo, Pink e Tiger estão em recuperação em hospitais, com Kengo precisando de cirurgia e reabilitação, Pink passando por cirurgias e reabilitação ocupacional e Tiger apresentando progresso significativo e aguardando alta em breve. O empresário do grupo, Brad Raffenaud, complementou que se alguém passasse por um acidente como esse, não imaginaria que alguém sobreviveria

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