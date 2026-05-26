Peelander-Z members survive severe road accident in New Mexico, USA

Three members of the Japanese punk band Peelander-Z, known as Yellow, Pink, and Tiger, survived a severe road accident in New Mexico, USA, on May 18, 2020. The band was on its way to a show when the accident occurred. Each member suffered multiple fractures, trauma, and other severe injuries. The update on a GoFundMe page shared by the band's manager, Brad Raffenaud, details the injuries and the recovery process.

Um acidente envolvendo um caminhão e uma van que levava os integrantes da banda punk japonesa Peelander-Z foi descrito como desolador e com os piores prognósticos possíveis.

No entanto, três membros do grupo conseguiram sobreviver à forte colisão em rodovia no Novo México em 18 de maio, após seguirem para o local de um show. Cada um sofreu ferimentos graves, incluindo vértebras fraturadas, ossos quebrados e traumas cerebrais. A atualização publicada em uma página aberta no site de financiamento coletivo GoFundMe detalhou os ferimentos sofridos por cada um dos membros, conhecidos como Yellow, Pink e Tiger.

Kengo, Pink e Tiger estão em recuperação em hospitais, com Kengo precisando de cirurgia e reabilitação, Pink passando por cirurgias e reabilitação ocupacional e Tiger apresentando progresso significativo e aguardando alta em breve. O empresário do grupo, Brad Raffenaud, complementou que se alguém passasse por um acidente como esse, não imaginaria que alguém sobreviveria





jornalextra / 🏆 6. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Peelander-Z Road Accident New Mexico USA Survival Injuries Gofundme Band Members Yellow Pink Tiger

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Após separar varejo, Citi quer crescer no MéxicoBanco vendeu 49% do segmento, que tem BTG entre acionistas, e prevê IPO no ano que vem

Read more »

Papa condena conceito teológico de ‘guerra justa’ que Trump usa para justificar ações no IrãEm sua primeira encíclica, o pontífice criticou o uso de conflitos para desviar a atenção de problemas internos

Read more »

Trump usa sinais contraditórios como arma de guerraTrump usa sinais contraditórios como arma de guerra

Read more »

Bolsonaro usa medalhas para evitar expulsão do Exército | Coluna do CézarEx-presidente responde a processo em tribunal militar pela liderança na tentativa de golpe de Estado

Read more »