Pedro vive fase de ouro no Flamengo sob comando de Leonardo Jardim e supera atritos do passado

O atacante Pedro comenta sua volta por cima no Flamengo, a relação resolvida com Filipe Luís e a evolução tática sob a direção de Leonardo Jardim antes de decisão na Copa do Brasil.

O atacante Pedro , peça fundamental no esquema tático do Flamengo , vive um momento de plena ascensão sob o comando do técnico Leonardo Jardim . Após superar um período turbulento marcado por desavenças com o ex-treinador Filipe Luís, o camisa 9 rubro-negro demonstra maturidade e foco total em suas metas profissionais.

Em entrevista recente, o artilheiro fez questão de enfatizar que as pendências com seu antigo treinador foram devidamente encerradas através de um diálogo direto, no qual ambos assumiram responsabilidades, permitindo que a página fosse virada em prol do sucesso coletivo da equipe carioca. Durante o bate-papo, Pedro relembrou a vitoriosa trajetória que construiu ao lado de Filipe Luís nos gramados, destacando a conquista de títulos importantes e atuações memoráveis em confrontos decisivos pela Libertadores e torneios nacionais. Embora tenha admitido que não viveu seu melhor momento físico ou técnico naquele período, devido à falta de sequência de jogos e oportunidades, o jogador reconhece que aquela fase conturbada serviu como um combustível necessário para o seu amadurecimento. Segundo o centroavante, a superação dos obstáculos enfrentados foi essencial para moldar o profissional que ele é hoje, alguém mais forte e preparado para lidar com as pressões inerentes ao cotidiano de um clube do porte do Flamengo. Sob a gestão de Leonardo Jardim, o cenário mudou drasticamente. Pedro tem desfrutado de uma liberdade tática inédita, sendo orientado a participar mais da construção de jogo, atuar como pivô e flutuar entre as linhas defensivas adversárias, o que tem potencializado seu desempenho. O técnico, por sua vez, não poupou elogios ao seu comandado, destacando não apenas a eficiência na finalização, mas a solidariedade e o comprometimento defensivo que o atacante tem demonstrado. Para Jardim, a evolução de Pedro é fruto de mérito próprio e uma atitude exemplar, características que elevam o moral de todo o elenco. O ambiente no Centro de Treinamento Ninho do Urubu é de otimismo e cobrança constante por resultados. Pedro ressalta que o suporte físico e a confiança transmitida por Jardim são pilares para a boa forma que o grupo apresenta atualmente. Com humildade e foco no trabalho diário, o elenco flamenguista se prepara para os desafios da temporada, tendo como meta principal a conquista de novos troféus. A sintonia entre o plano de jogo do treinador e a entrega dos jogadores tem gerado uma energia positiva no clube, refletindo diretamente nas atuações dentro de campo, com o time buscando ser cada vez mais sólido e competitivo em todas as competições que disputa. Agora, todas as atenções se voltam para o importante compromisso desta quarta-feira no Maracanã. O Flamengo recebe o Vitória pela quinta fase da Copa do Brasil, às 21h30, em uma partida que promete ser decisiva para as ambições da equipe no torneio. Com o apoio massivo da torcida e a confiança de um elenco que se mostra unido e renovado, o rubro-negro busca uma exibição convincente para seguir avançando na competição. A expectativa é de que o momento positivo de Pedro seja mantido, servindo como o diferencial para que o clube continue sua caminhada vitoriosa em busca dos objetivos traçados pela diretoria e pela comissão técnica para este ano





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