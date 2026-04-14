Pedro Sánchez e Xi Jinping: Sintonização em Pequim e apelo ao multilateralismo

O presidente espanhol, Pedro Sánchez, encontrou-se com o líder chinês, Xi Jinping, em Pequim, onde discutiram a importância do multilateralismo e da cooperação em um cenário internacional complexo. A visita ocorre em meio a tensões com os Estados Unidos e a um momento delicado para o governo espanhol.

Em Pequim, no Grande Salão do Povo, edifício reservado para os grandes eventos políticos da capital chinesa, o presidente do governo espanhol ouviu, da boca de Xi Jinping , algumas das expressões mais habituais em seu discurso sobre a conturbada ordem internacional. “ China e Espanha são países de princípios que agem com retidão moral, e ambos estão dispostos a se posicionar do lado correto da história”, transmitiu o presidente chinês a Pedro Sánchez , com quem mantém, neste momento, uma reunião no Palácio do Povo, em uma lateral da Praça Tiananmen.

O líder do gigante asiático convocou o presidente espanhol a “rejeitar o retorno do mundo à lei da selva” e “defender conjuntamente um verdadeiro multilateralismo e salvaguardar a paz e o desenvolvimento no mundo”. “Encontremos juntos formas de reforçar o sistema multilateral e o direito internacional, que está sendo minado de maneira recorrente e muito perigosa, quando são mais necessários do que nunca”, respondeu Sánchez.

Colocados frente a frente, presidindo ambos as suas delegações em uma grande mesa retangular, Xi e Sánchez reeditaram a foto dos últimos quatro anos no Grande Salão do Povo, com toda a liturgia do protocolo chinês, mas trocando gestos de concordância e cordialidade. Quatro bandeiras da Espanha e da China presidem a cena na qual o líder da superpotência asiática e o presidente espanhol exibiram sintonia em um momento de tensão do governo espanhol com os Estados Unidos. Xi Jinping quer manter essa linha: “Devemos reforçar a comunicação, consolidar a confiança mútua e estreitar nossa cooperação”.

Diante da delegação espanhola, o presidente Xi reconheceu que as relações internacionais são “complicadas”, mas destacou que as relações entre China e Espanha “avançaram de maneira sustentada, contribuindo assim para a estabilidade” nas relações entre China e Europa. O presidente chinês reconhece o papel da Espanha como ponte para a União Europeia e, como já fez em sua intervenção pública de segunda-feira, o chefe do Executivo também atuou perante ele como embaixador europeu.

“Estabeleçamos um vínculo mais sólido entre a China e a União Europeia, porque se essas potências se entenderem e cooperarem, o farão em benefício de suas sociedades e também em benefício da estabilidade, da paz e da prosperidade do mundo nesta conjuntura internacional tão delicada”. “A Espanha estará à altura do desafio histórico que se apresenta”, acrescentou Sánchez, que prometeu ser “valente”, “claro” e “previsível” na gestão da posição espanhola.

Ambos os presidentes fizeram referência aos Reis da Espanha, que estiveram em visita oficial em novembro. Tudo isso em breves palavras, no total cerca de dez minutos, trocadas em público antes de permanecerem juntos a portas fechadas. O presidente do governo é acompanhado pelo ministro das Relações Exteriores, José Manuel Albares, que, com gesto sério, acompanhou com atenção as palavras de Xi Jinping.

Antes da reunião no Palácio do Povo, o Global Times, jornal ligado ao Partido Comunista Chinês, dedicou um editorial distinguindo a interlocução com a Espanha: “Na hora de traçar o futuro das relações entre China e Europa, talvez devêssemos olhar além das mesas de negociação de Bruxelas e fixar o olhar no espelho espanhol”. A publicação vincula as “frequentes visitas” de Sánchez à sua “vontade de reconhecer a complexidade do outro” e “de buscar o consenso”, em linha com as palavras do chefe do Executivo na Universidade de Tsinghua, onde começou a agenda oficial em Pequim.

Após o prato principal com o presidente chinês, Sánchez tem previsto se encontrar com os principais pesos pesados da República Popular: o presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional, Zhao Leji, e o primeiro-ministro, Li Qiang, que também oferece um banquete em sua homenagem. A delegação espanhola considera que essas reuniões são muito importantes para aprimorar as relações bilaterais e facilitar a cooperação entre ambas as administrações, especialmente relevantes no caso da China, onde todas as decisões de investimento passam pelos escritórios do Estado.

Desde que aterrissou no sábado, Sánchez está desenvolvendo uma ampla agenda pública e privada, acompanhado por sua esposa, Begoña Gómez, que tomou conhecimento da notícia de seu processamento durante a viagem oficial à China. Após a publicação da decisão do juiz Peinado, o presidente publicou em suas redes sociais uma foto no restaurante do chef espanhol Lucas Garigliano, “um templo transformado em arte culinária”, segundo Sánchez, que na manhã seguinte, antes da reunião com o presidente Xi, se encontrou com empresários chineses. O movimento judicial sobre Begoña Gómez não alterou em absoluto os planos do presidente em Pequim.





elpais_brasil / 🏆 21. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pedro Sánchez Xi Jinping China Espanha Multilateralismo Relações Bilaterais Política

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sánchez consolida su relación con Xi Jinping y apuesta por China como potencia estabilizadora frente a TrumpLa guerra marca la cuarta visita del presidente, que pretende que su fluida interlocución allane las inversiones chinas en España y la negociación comercial de la UE

Read more »

Pedro abre o placar no Fla-Flu e vira assunto nas redes sociaisPedro Guilherme, camisa 9 do Flamengo, abriu o placar aos sete minutos do Fla-Flu com um gol que chamou a atenção dos torcedores.

Read more »

Torcedores reagem a golaço de Pedro em Fluminense x Flamengo: ‘Absurdo’Atacante abriu o placar no clássico carioca e virou assunto nas redes sociais

Read more »

Sánchez na China: Apelo por Multilateralismo e Maior Envolvimento Chinês em Conflitos GlobaisEm discurso na Universidade Tsinghua, Pedro Sánchez instou a China a desempenhar um papel mais ativo na resolução de conflitos globais e na abertura econômica, utilizando a história de Matteo Ricci como metáfora.

Read more »

Lula encontra na Espanha parceiro de popularidade baixa e oposição a Donald TrumpCúpula do dia 17 é vista como estratégica para brasileiro e para Pedro Sánchez

Read more »

Peinado se cuela en el banquete de Xi Jinping con Begoña GómezLa esposa de Pedro Sánchez se enteró por la prensa de su procesamiento minutos después de llegar al hotel en el que se aloja en Pekín

Read more »