Pedro do Flamengo Ressurge e Entra na Disputa por Vaga na Seleção Brasileira

O atacante do Flamengo, Pedro, tem se destacado nas últimas semanas e volta a ser considerado por Carlo Ancelotti para a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, competindo com outros atacantes da Premier League e da Liga Francesa.

A disputa por uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo, com a convocação final de Carlo Ancelotti se aproximando rapidamente, está aquecida.

Enquanto os holofotes se concentram no desempenho de atacantes que atuam na Premier League, como Igor Thiago, João Pedro, Igor Jesus e Rayan, e na Liga Francesa, com o jovem Endrick, uma reviravolta inesperada coloca Pedro, do Flamengo, de volta no radar do treinador. Inicialmente fora dos planos, o atacante rubro-negro tem demonstrado um desempenho notável nas últimas semanas, solidificando sua posição como peça fundamental no esquema tático de Leonardo Jardim.

Com 28 anos, Pedro se destaca por suas características técnicas refinadas, excelente capacidade de finalização e habilidade em se associar ao ataque. Sua trajetória o coloca em uma categoria semelhante à de Neymar, sendo uma exceção em um cenário onde a juventude e a velocidade são frequentemente priorizadas. Apesar de não ter sido testado por Ancelotti em jogos oficiais, Pedro possui 62 minutos de experiência em Copas do Mundo, atuando no Mundial do Catar em 2022.

Sua capacidade de ocupar o espaço na área e finalizar jogadas o tornam um jogador valioso para qualquer equipe, e ele se apresenta como um forte concorrente aos já avaliados João Pedro e Igor Thiago, especialmente este último, que tem se destacado no Brentford. Nos últimos 50 dias, Pedro acumulou 12 participações em gols em seus 12 jogos mais recentes pelo Flamengo.

É importante notar que essa estatística inclui os quatro gols marcados na expressiva vitória por 8 a 0 sobre o Madureira, partida que coincidiu com a saída de Filipe Luís. No entanto, sua contribuição vai além desse jogo específico, com participações importantes em confrontos da Libertadores contra Cusco e Independiente Medellin, mesmo que em um tempo de jogo limitado – apenas 18 minutos no total nessas duas partidas.

Pedro demonstrou sua capacidade de impactar o jogo com assistências contra Bahia e Corinthians, além de ter marcado gols contra Fluminense (duas vezes), Botafogo, Santos, Cruzeiro e novamente contra o Independiente Medellin, em apenas 13 minutos de jogo. O calendário do Flamengo oferece a Pedro mais oito oportunidades para consolidar seu bom momento e convencer Ancelotti de seu valor antes da convocação final, marcada para o dia 18 de maio.

A estreia na Copa do Brasil, esta noite contra o Vitória no Maracanã, representa o primeiro passo nessa jornada. A situação de Pedro é um exemplo de como o desempenho consistente e a capacidade de aproveitar as oportunidades podem mudar o cenário em um curto espaço de tempo.

Enquanto outros atacantes buscam se firmar em suas posições, Pedro ressurge como uma opção viável e promissora para a seleção brasileira, demonstrando que a disputa por uma vaga na Copa do Mundo está longe de ser definida. A torcida brasileira acompanha de perto cada jogo, cada gol e cada assistência, na esperança de ver Pedro representando o país no maior torneio de futebol do mundo.

A combinação de experiência, técnica e oportunismo faz de Pedro um jogador a ser observado com atenção nos próximos dias, e sua performance no Flamengo será crucial para determinar se ele terá a chance de brilhar na Copa do Mundo





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